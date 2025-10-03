الخدمات الإدارية تطلق على الخط للدعوة للمشاركة في انتخابات النواب

أطلقت نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر البرنامج التثقيفي “على الخط” والذي تم إعداده خصيصا للتواصل مع أعضاء النقابة البالغ عددهم 380 ألف عضو بشأن حثهم على المشاركة وأسرهم بكثافة في انتخابات مجلس النواب المقبلة باعتباره حق أصيل للناخبين وفي القلب منهم العمال بكفله الدستور والقانون.

وقال المهيري، إن البرنامح يتصمن أيضا عقد ندوات توعوية مباشرة مع القواعد العمالية من خلال رؤساء واللجان النقاببة لكافة مواقع الإنتاج لشحذ همم جموع الطبقة البشرية العاملة وضرورة النزول والمشاركة لاختيار من بمثلهم بانتخابات نزيهة ستجري تحت اشراف قضائي كامل"قاض لكل صندوق".

كما أقر البرنامج إنشاء غرفة عمليات رئيسية بالمقر الرئيسى بالقاهرة على أن بنبثق منها الفرعيات على مستوى اللجان النقابية بكل محافظات الجمهورية لإثراء الحركة الانتخابية بمزيد من ضخ أعداد هائلة من عمال مصر عامة والخدمات الإدارية والاجتماعية خاصة للمشاركة بالعرس الانتخابي الديمقراطي فضلا عن تقديم كافة التيسيرات لهم للادلاء بأصواتهم بصناديق الأقتراع دون أدنى مشقة.

ويأتي ذلك البرنامج تزامنا مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات غدا في مؤتمر صحفي عالمي تفاصيل موعد فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية والأوراق والمستندات المطلوبة التي تبلغ 14 مستندا، وكذلك موعد إعلان القائمة النهائية وانطلاق الدعاية الانتخابية ويومي الصمت الانتخابي والتصويت بالخارج والداخل.