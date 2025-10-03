جامعة القاهرة تهنئ كلية الهندسة باعتماد برنامجي الطيران والفضاء والقوى الميكانيكية

هنأت إدارة جامعة القاهرة، كلية الهندسة ممثلة في عميدها ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس بها، وذلك بمناسبة الحصول على اعتماد برنامجى هندسة الطيران والفضاء وهندسة القوى الميكانيكية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ليضافا إلى باقي البرامج الدراسية المعتمدة بالكلية.

وأكد د. محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن اعتماد برنامجي هندسة الطيران والفضاء وهندسة القوى الميكانيكية يمثل خطوة جديدة في مسيرة الجامعة نحو تطوير التعليم الهندسي وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بالارتقاء بمستوى خريجيها وإعدادهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، كما يرسخ مكانتها كبيت خبرة علمي رائد في مختلف المجالات، خاصة في ظل حرص الدولة المصرية على دعم مؤسساتها التعليمية لتحقيق التميز والريادة.

ومن جانبه، قال د. حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إن هذا الاعتماد يأتي في إطار سعي الكلية لاستكمال الحصول على الاعتماد المحلي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) لجميع برامج البكالوريوس بالكلية، ومن ثم التقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي، مشيرًا إلى أن عدد البرامج المعتمدة بالكلية أصبح 23 برنامجًا وهو أكبر عدد من البرامج المعتمدة داخل كلية هندسة واحدة بمصر، مما يعكس ريادة هندسة القاهرة وتميزها في مجال التعليم الهندسي، مؤكدًا سعي الكلية من خلال استمرار العمل الجاد للحصول على الاعتماد الكامل لكافة برامجها.

جدير بالذكر أن فريق العمل للحصول على الاعتماد البرامجي بكلية الهندسة ضم كل من: أ.د.سيد كاسب رئيس قسم القوي الميكانيكية، وأ.د.أيمن حمدي قاسم رئيس قسم الطيران والفضاء، ود.هالة الحمامي منسقة الزيارة، ود.نورهان هشام منسقة لجنة الاعتماد البرامجي، ود.محمد فايد (قسم ميكانيكا)، ود.أحمد حامد (قسم ميكانيكا)، ود.أحمد محمود محمد احمد ابو زيد (قسم ميكانيكا)، ود.ضياء الحق نبيل (قسم طيران)، وم.محمود جمعه (قسم طيران)، ود.شريف عقل (مدير وحدة الجودة)، ود.ندا حازم (وحدة الجودة)، أ.مي رضوان (وحدة الجودة)، ا.أسماء مصطفى (وحدة الجودة)