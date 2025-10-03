قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل  .. كشفت عنها مديريات التربية والتعليم ، لتوضيح نظام التقييم لجميع الطلاب الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، وفيما يلي التفاصيل المعلنة كاملة .

درجات أعمال السنة لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي

  •  20 درجة لكراسة الحصة
  •  20 درجة لكراسة الواجب
  •  20 درجة للتقييم الأسبوعي
  •  20 درجة لكراسة النشاط
  •  10 درجات للمهام الشفهية
  •  5 درجات للمهام المهارية
  •  5 درجات للحضور والمواظبة


درجات أعمال السنة لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

  •  5 درجات لتقييم الشهر الأول
  •  5 درجات لتقييم الشهر الثاني
  •  5 درجات لكراسة الواجب
  •  5 درجات لكراسة النشاط
  •  5 درجات للتقييم الأسبوعي
  •  10 درجات للمهام الآدائية
  •  5 درجات للمواظبة والسلوك
  •  تخصص 60 درجة لامتحان الفصل الدراسي ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة دراسية

درجات أعمال السنة في الصفين الأول والثاني الإعدادي

  • امتحان الفصل الدراسي الواحد : 30 %.
  • اختبار شهري: 15 %.
  • اختبار شهري ثاني: 15 %.
  • السلوك والمواظبة: 10%.
  • كراس الواجب: 10%.
  • الاختبارات الأسبوعية: 20%.

ويتم رد درجة المادة لأصلها في نهاية كل فصل دراسي في ضوء النهايات العظمة وفقا للمعادلة التالية: متوسط درجة الطالب × النهاية الصغرى الحالية للمادة ÷ 100 = الدرجة الحاصل عليها الطالب.


درجات أعمال السنة في الصف الأول الثانوي ( البكالوريا والثانوية العامة )

  •  15 % اختبار شهر أول
  •   15 % اختبار شهر ثاني
  •  10 % للسلوك والمواظبة
  •  15 % كشكول الحصة والواجب
  •  15 % التقييم الأسبوعي
  •  30 % امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول
  •  30 % امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني


درجات أعمال السنة في الصف الثاني الثانوي ( البكالوريا والثانوية العامة )

  •  15 % اختبار شهر أول
  •   15 % اختبار شهر ثاني
  •  10 % للسلوك والمواظبة
  •  15 % كشكول الحصة والواجب
  •  15 % التقييم الأسبوعي
  •  30 % امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول
  •  30 % امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة درجات أعمال السنة أعمال السنة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مخاطر خلط الكلور مع منظفات الصحون.. ألم الأسنان و الصوت الخشن أشهر أعراض كورونا الجديد

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

وصفات تفل القهوة

إوعي ترمى التفل.. وشك هينور بوصفات بقايا القهوة

بالصور

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
مبيعات كيا
مبيعات كيا

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد