تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل

تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. كشفت عنها مديريات التربية والتعليم ، لتوضيح نظام التقييم لجميع الطلاب الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، وفيما يلي التفاصيل المعلنة كاملة .



درجات أعمال السنة لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي

20 درجة لكراسة الحصة

20 درجة لكراسة الواجب

20 درجة للتقييم الأسبوعي

20 درجة لكراسة النشاط

10 درجات للمهام الشفهية

5 درجات للمهام المهارية

5 درجات للحضور والمواظبة

5 درجات لتقييم الشهر الأول

5 درجات لتقييم الشهر الثاني

5 درجات لكراسة الواجب

5 درجات لكراسة النشاط

5 درجات للتقييم الأسبوعي

10 درجات للمهام الآدائية

5 درجات للمواظبة والسلوك

تخصص 60 درجة لامتحان الفصل الدراسي ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة دراسية

درجات أعمال السنة في الصفين الأول والثاني الإعدادي

امتحان الفصل الدراسي الواحد : 30 %.

اختبار شهري: 15 %.

اختبار شهري ثاني: 15 %.

السلوك والمواظبة: 10%.

كراس الواجب: 10%.

الاختبارات الأسبوعية: 20%.

ويتم رد درجة المادة لأصلها في نهاية كل فصل دراسي في ضوء النهايات العظمة وفقا للمعادلة التالية: متوسط درجة الطالب × النهاية الصغرى الحالية للمادة ÷ 100 = الدرجة الحاصل عليها الطالب.



درجات أعمال السنة في الصف الأول الثانوي ( البكالوريا والثانوية العامة )

15 % اختبار شهر أول

15 % اختبار شهر ثاني

10 % للسلوك والمواظبة

15 % كشكول الحصة والواجب

15 % التقييم الأسبوعي

30 % امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول

30 % امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني



درجات أعمال السنة في الصف الثاني الثانوي ( البكالوريا والثانوية العامة )