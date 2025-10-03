تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل

تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. كشفت عنها مديريات التربية والتعليم ، لتوضيح نظام التقييم لجميع الطلاب الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، وفيما يلي التفاصيل المعلنة كاملة .
درجات أعمال السنة لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي
- 20 درجة لكراسة الحصة
- 20 درجة لكراسة الواجب
- 20 درجة للتقييم الأسبوعي
- 20 درجة لكراسة النشاط
- 10 درجات للمهام الشفهية
- 5 درجات للمهام المهارية
- 5 درجات للحضور والمواظبة
درجات أعمال السنة لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي
- 5 درجات لتقييم الشهر الأول
- 5 درجات لتقييم الشهر الثاني
- 5 درجات لكراسة الواجب
- 5 درجات لكراسة النشاط
- 5 درجات للتقييم الأسبوعي
- 10 درجات للمهام الآدائية
- 5 درجات للمواظبة والسلوك
- تخصص 60 درجة لامتحان الفصل الدراسي ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة دراسية
درجات أعمال السنة في الصفين الأول والثاني الإعدادي
- امتحان الفصل الدراسي الواحد : 30 %.
- اختبار شهري: 15 %.
- اختبار شهري ثاني: 15 %.
- السلوك والمواظبة: 10%.
- كراس الواجب: 10%.
- الاختبارات الأسبوعية: 20%.
ويتم رد درجة المادة لأصلها في نهاية كل فصل دراسي في ضوء النهايات العظمة وفقا للمعادلة التالية: متوسط درجة الطالب × النهاية الصغرى الحالية للمادة ÷ 100 = الدرجة الحاصل عليها الطالب.
درجات أعمال السنة في الصف الأول الثانوي ( البكالوريا والثانوية العامة )
- 15 % اختبار شهر أول
- 15 % اختبار شهر ثاني
- 10 % للسلوك والمواظبة
- 15 % كشكول الحصة والواجب
- 15 % التقييم الأسبوعي
- 30 % امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول
- 30 % امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني
درجات أعمال السنة في الصف الثاني الثانوي ( البكالوريا والثانوية العامة )
- 15 % اختبار شهر أول
- 15 % اختبار شهر ثاني
- 10 % للسلوك والمواظبة
- 15 % كشكول الحصة والواجب
- 15 % التقييم الأسبوعي
- 30 % امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول
- 30 % امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني