بالأسماء.. 5 وجوه جديدة بـ قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
إرهاب إعلامي.. ميدو يوجه رسالة للخطيب وحسين لبيب: أوقفوا المهزلة دي
تعرف على قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.. إنفوجراف
عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس السيسي لم يغفل عن بناء الإنسان المصري
هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التعليم : تسليم تابلت أولى ثانوي للمدارس الأسبوع المقبل

التابلت
التابلت
ياسمين بدوي

أعلنت المدارس الثانوية أنه تم الابلاغ رسميا من وزارة التربية والتعليم ،  بأنه سيتم تسليم تابلت طلاب الصف الأول الثانوي، للمدارس خلال الأسبوع المقبل 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المدارس الثانوية بضرورة تفعيل التابلت قبل تسليمه لطلاب الصف الأول الثانوي .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إلتزام أولياء امور طلاب الصف الأول الثانوي بدفع تأمين التابلت ( 105 جنيه )  ، مشيرة إلى أن الأهالي سيوقعون على إقرار بذلك

الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت

وفي هذا الإطار ، نبهت المدارس الثانوية على طلاب الصف الاول الثانوى ( منتظم ) تجهيز الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت وهى كالتالى :

  •  إيصال تأمين التابلت ب( 105 جنيه ) + ٢ صوره منه . ( يتم دفع التامين فى البريد )
  •  عدد ٢صورة شهادة ميلاد الطالبة.
  •  ٢ صورة بطاقة ولي الأمر .
  •  صورة شخصية للطالبة
  •  حافظة شفافة بكبسونة

وقالت المدارس الثانوية : بعد الإنتهاء من تجهيز الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت يتم الاحتفاظ بها لحين إصدار تعليمات أخرى بميعاد التسليم .

وأضافت المدارس الثانوية : يرجى العلم أن ولي أمر الطالبة ( الأب ) هو من سيأتى مع الطالبة لتسليم اوراق التابلت  ، وفي حالة وفاة الأب يتم حضور الأم وإحضار صورة من شهادة الوفاة و ٢صورة من بطاقة ( الام ) ، وفي حاله الطلاق يتم إحضار صورة الولاية التعليمية للأم  ، وفى حالة سفر الوالد يتم احضار ما يثبت مثل صورة جواز السفر او الاقامة + صورتين من بطاقة الاب بالاضافة لصورتين من بطاقة الام وفى هذه الحالة يتم التسليم بحضور الام

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه :

  • يعتبر جهاز التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة
  • يعتبر جهاز التابلت المسلم لكل الفئات المستهدفة الأخرى عهدة شخصية طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي العام أو المديرية أو الإدارة دون تغيير طبيعة العمل
  • لا يتم تسليم التابلت للطلاب والمعلمين بالمدارس الخاصة
  • لا يتم تسليم أي التابلت لطلاب المنازل والخدمات

 

