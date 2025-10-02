التعليم : تسليم تابلت أولى ثانوي للمدارس الأسبوع المقبل

أعلنت المدارس الثانوية أنه تم الابلاغ رسميا من وزارة التربية والتعليم ، بأنه سيتم تسليم تابلت طلاب الصف الأول الثانوي، للمدارس خلال الأسبوع المقبل
ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المدارس الثانوية بضرورة تفعيل التابلت قبل تسليمه لطلاب الصف الأول الثانوي .
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إلتزام أولياء امور طلاب الصف الأول الثانوي بدفع تأمين التابلت ( 105 جنيه ) ، مشيرة إلى أن الأهالي سيوقعون على إقرار بذلك
الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت
وفي هذا الإطار ، نبهت المدارس الثانوية على طلاب الصف الاول الثانوى ( منتظم ) تجهيز الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت وهى كالتالى :
- إيصال تأمين التابلت ب( 105 جنيه ) + ٢ صوره منه . ( يتم دفع التامين فى البريد )
- عدد ٢صورة شهادة ميلاد الطالبة.
- ٢ صورة بطاقة ولي الأمر .
- صورة شخصية للطالبة
- حافظة شفافة بكبسونة
وقالت المدارس الثانوية : بعد الإنتهاء من تجهيز الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت يتم الاحتفاظ بها لحين إصدار تعليمات أخرى بميعاد التسليم .
وأضافت المدارس الثانوية : يرجى العلم أن ولي أمر الطالبة ( الأب ) هو من سيأتى مع الطالبة لتسليم اوراق التابلت ، وفي حالة وفاة الأب يتم حضور الأم وإحضار صورة من شهادة الوفاة و ٢صورة من بطاقة ( الام ) ، وفي حاله الطلاق يتم إحضار صورة الولاية التعليمية للأم ، وفى حالة سفر الوالد يتم احضار ما يثبت مثل صورة جواز السفر او الاقامة + صورتين من بطاقة الاب بالاضافة لصورتين من بطاقة الام وفى هذه الحالة يتم التسليم بحضور الام
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه :
- يعتبر جهاز التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة
- يعتبر جهاز التابلت المسلم لكل الفئات المستهدفة الأخرى عهدة شخصية طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي العام أو المديرية أو الإدارة دون تغيير طبيعة العمل
- لا يتم تسليم التابلت للطلاب والمعلمين بالمدارس الخاصة
- لا يتم تسليم أي التابلت لطلاب المنازل والخدمات