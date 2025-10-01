قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
استبعاد معلمة ضربت طالب بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
سيارة مسرعة تدهس 10 أشخاص بالواحات البحرية والسائق يفر هاربًا
أخبار البلد

تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا

ياسمين بدوي

ظهرت الآن تقييمات وزارة التربية والتعليم  لجميع الصفوف و المراحل الدراسية “ابتدائي و إعدادي و ثانوي” على الموقع  الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، وذلك للطلاب الدارسين في العام الدراسي الحالي 2025 / 2026

تحميل  تقييمات وزارة التربية والتعليم

يمكن الآن لطلاب جميع الصفوف الدراسية تحميل   تقييمات وزارة التربية والتعليم من  على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية :

ستعقد في موعدها| قرار عاجل من وزير التعليم بشأن  تقييمات وزارة التربية والتعليم
 

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  مواصلة تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، وتبسيط المناهج، واجراء  تقييمات وزارة التربية والتعليم في موعدها بجميع المدارس .


جاء ذلك خلال جولته الميدانية التي أجراها وزير التربية والتعليم بعدد من المدارس بقرية تونة الجبل بمحافظة المنيا ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتوفير كافة سبل الدعم لضمان توفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية متابعة  تقييمات وزارة التربية والتعليم وضمان إتقان الطلاب لمهارتي القراءة والكتابة باعتبارهما أساس العملية التعليمية ، مشددا على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ لضمان تحقيق أعلى معدلات التحصيل العلمي.



وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من قبل القيادات التعليمية، والتواصل الفعّال مع الإدارات والمدارس لسرعة رصد أي مشكلات والعمل على حلها فورًا، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم لضمان بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن جولاته الميدانية ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف المحافظات، لمتابعة انتظام الدراسة وانتظام حضور الطلاب، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

