تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا

ظهرت الآن تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف و المراحل الدراسية “ابتدائي و إعدادي و ثانوي” على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، وذلك للطلاب الدارسين في العام الدراسي الحالي 2025 / 2026

تحميل تقييمات وزارة التربية والتعليم

يمكن الآن لطلاب جميع الصفوف الدراسية تحميل تقييمات وزارة التربية والتعليم من على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية :

ادخل على رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم

اختر المرحلة الدراسية

حدد الصف الدراسي

حدد الفصل الدراسي

اختر المادة

من أيقونة نوع المحتوى اضغط على تقييمات الاسبوع

ستعقد في موعدها| قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تقييمات وزارة التربية والتعليم



وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواصلة تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، وتبسيط المناهج، واجراء تقييمات وزارة التربية والتعليم في موعدها بجميع المدارس .



جاء ذلك خلال جولته الميدانية التي أجراها وزير التربية والتعليم بعدد من المدارس بقرية تونة الجبل بمحافظة المنيا ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتوفير كافة سبل الدعم لضمان توفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية متابعة تقييمات وزارة التربية والتعليم وضمان إتقان الطلاب لمهارتي القراءة والكتابة باعتبارهما أساس العملية التعليمية ، مشددا على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ لضمان تحقيق أعلى معدلات التحصيل العلمي.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من قبل القيادات التعليمية، والتواصل الفعّال مع الإدارات والمدارس لسرعة رصد أي مشكلات والعمل على حلها فورًا، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم لضمان بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن جولاته الميدانية ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف المحافظات، لمتابعة انتظام الدراسة وانتظام حضور الطلاب، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول.