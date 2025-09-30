قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
أخبار البلد

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصلا كاملا حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

فوجئ أولياء أمور طلاب مدرسة ألسن الدولية بالمريوطية، بإيميل رسمي من إدارة المدرسة يبلغهم بظهور حالات (HFMD) في المدرسة 

وجاء نص الايميل الرسمي كالتالي : السادة أولياء الأمور،

نود إبلاغكم بوجود حالات مؤكدة من مرض اليد والفم والقدم (HFMD) في صف السنة الخامسة. حرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب، سيتم إغلاق الصف من يوم الأربعاء وحتى يوم الأحد، على أن يعود الطلاب إلى المدرسة يوم الاثنين.

خلال هذه الفترة، سيتم أيضًا تعقيم الصف بشكل كامل لضمان عدم وجود أي فيروسات.

الطلاب الذين تم تشخيصهم رسميًا بالمرض يمكنهم العودة فقط بعد التأكد من شفائهم الكامل، تم التواصل مع أولياء أمورهم مباشرة.

مرض اليد والفم والقدم هو مرض فيروسي شائع لدى الأطفال، وقد تشمل أعراضه:

  • ارتفاع في درجة الحرارة
  • التهاب الحلق
  • تقرحات في الفم
  • طفح جلدي أو بثور على اليدين أو القدمين أو الأرداف

في حال ملاحظة أي من هذه الأعراض على طفلكم، يرجى التواصل مباشرة مع طبيب المدرسة للحصول على التوجيه المناسب… وشكرًا لتعاونكم معنا في الحفاظ على صحة وسلامة مجتمعنا المدرسي

وعلى جانب آخر ..  افتتح الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، فعاليات معرض منتجات التعليم الفني، والمقام بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني قرني، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والأستاذ محمد عبد اللطيف، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الزراعي، والدكتورة جيهان عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي، والأستاذ محمد حسن، مدير عام الإدارة العامة للتعليم التجاري والفندقي.

وشهد المعرض مشاركة 23 مدرسة فنية من مختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث تنوعت المعروضات بين منتجات التعليم الفني الزراعي، والصناعي، والفندقي.

وتضمنت الأعمال المعروضة الصناعات اليدوية والخشبية، اللوحات الفنية، الملابس الجاهزة، المنتجات الزراعية، والمخبوزات، ما يعكس تنوع المهارات التطبيقية للطلاب.

وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي تعزز المشاركة المجتمعية، وتوفر منصة عملية لطلاب التعليم الفني للتفاعل مع احتياجات السوق.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أماني قرني أن الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني حريصة على إقامة هذه المعارض بشكل دوري، باعتبارها نافذة حقيقية لإبراز مواهب الطلاب ومهاراتهم الابتكارية، ودافعًا نحو مزيد من الإنتاج والتميز داخل المدارس الفنية.

مدرسة HFMD أولياء الأمور مدرسة ألسن الدولية

