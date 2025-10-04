سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-10-2025

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 4-10-2025، على مستوى السوق الرسمية.

استقرار الدولار

جاء استقرار سعر الدولار داخل السوق الرسمية مدفوعا بإعلان البنك المركزي المصري تعطل العمل في البنوك مساء أمس الخميس ليتوقف التداول على العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي وبعض مكاتب الصرافة.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث سعر الدولار منذ تداولات الخميس، نحو 47,71 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.71 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول والتجاري، والكويت الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وصل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، بيت التمويل الكويتي، HSBC، الإسكندرية، البركة، نكست".

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك مقابل الجنيه نحو 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع في بنوك "مصر، الأهلي المصري، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع في بنكي سايب والتنمية الصناعية.

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.14 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

ووصل ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.