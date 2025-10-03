قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
بلجيكا.. 15 مسيرة تحلق فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج
ألم الأسنان و الصوت الخشن أشهر الأعراض .. سلالات جديدة من كورونا
إمام المسجد النبوي: عرض الممتلكات على وسائل التواصل حماقة مجرّدة لا تنفع في الآخرة
أزهري: القتــ.ال بغزة علامة من علامات الساعة.. فيديو
اقتصاد

سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي الأخير

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

شهد سعر الدولار في مصر استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 3-10-2025، علي مستوي السوق الرسمية.

الدولار يستقر

وأظهر سعر الدولار ثباتا مع آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس؛ وبعد اعلان سعر الفائدة في الجهاز المصرفي من قبل لجنة السياسات النقدية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

تعطل العمل في البنوك

اعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك عقب قرار اعلان لجنة السياسات النقدية، نظرا لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين بالجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت.

آخر تحرك لـ الدولار 

وفقد سعر الدولار مساء الخميس  نحو  8 قروش جديدة من قيمته بالتوازي مع اعلان البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة في البنوك.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية

الدولار يهوي

وارتفع مركز الجنيه المصري علي مدار الأسبوع الجاري أمام الدولار بنسبة اقتربت من 10% في المتوسط.

خفض الفائدة

وأنهي البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية المعنية بتحديد سعر الفائدة في مصر أمس علي تخفيض جديد للفائدة بمقدار 100 نقطة أساسية بما يعادل 1% .

سعر الدولار في مصر

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم نحو  47.72 جنيه للشراء و47.81 جنيه في المتوسط.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار وفقا لما اعلنه آخر تحديث علي الموقع الرسمي لدي البنك المركزي المصري نحو 47.72 جنيه للشراء و 47.81 جنيه للبيع.

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، الكويت الوطني"

بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و 47.79 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للشراء في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، HSBC، البركة، الاسكندرية، بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، نكست"

سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو  47.74 جنيه للشراء و 47.84 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي، العقاري المصري العربي،قناة السويس، مصر، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع في بنك سايب.

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في ميد بنك.

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة حيث 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار سعر الدولار في مصر لجنة السياسات النقدية

المزيد

