تراجع طفيف في سعر الدولار اليوم وترقب لقرارات البنك المركزي

شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه، وسط حالة من الترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر انعقاده اليوم، والذي قد يحسم توجه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وجاءت أسعار الدولار وفقًا لآخر تحديثات البنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري:

47.82 جنيه للشراء – 47.92 جنيه للبيع

بنك مصر:

47.82 جنيه للشراء – 47.92 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB:

47.85 جنيه للشراء – 47.95 جنيه للبيع

بنك القاهرة:

47.84 جنيه للشراء – 47.94 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

47.83 جنيه للشراء – 47.93 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

47.86 جنيه للشراء – 47.96 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي:

47.85 جنيه للشراء – 47.95 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي:

47.87 جنيه للشراء – 47.97 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان:

47.84 جنيه للشراء – 47.94 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني:

47.85 جنيه للشراء – 47.95 جنيه للبيع



ويعقد البنك المركزي المصري اليوم اجتماعًا مهمًا للجنة السياسة النقدية لبحث مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة بين خفض محتمل أو التثبيت عند المستويات الحالية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن أي قرار جديد من المركزي سيكون له تأثير مباشر على حركة سعر الصرف في البنوك، حيث إن خفض الفائدة قد يدعم السيولة ويحفز النشاط الاقتصادي، فيما قد يعطي التثبيت إشارة على مواصلة الحذر لمواجهة الضغوط التضخمية.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، خاصة مع التوسع في أدوات الدين والاستثمار المباشر، ما يجعل قرارات السياسة النقدية المرتقبة اليوم ذات أهمية بالغة للأسواق المحلية والعالمية.