لاستهداف 145 مليار دولار سنويًا.. «القاهرة التجارية» تطلق برامج تدريبية لرفع كفاءة المُصدّرين والمستوردين

تُواصِل غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري جهودها في مُساندة المُصدِّرين وتوعيتهم بأهم اللوائح والقوانين الخاصة بالتصدير، حيث أطلقت الغرفة الدورة التدريبية رقم (143) الخاصة بحصول المُصدِّرين على شهادة المزاولة، وذلك خلال الفترة من 28 سبتمبر الماضي حتى اليوم الخميس 2 أكتوبر الجاري، بينما انتهت الخميس الماضي الدورة رقم (161) الخاصة بحصول المُستوردين على شهادة المزاولة، والتي عُقدت في الفترة من 21 حتى 26 سبتمبر الماضي، وذلك بأكاديمية التجار بغرفة القاهرة التجارية عبر الإنترنت "أون لاين".

وأكّد أيمن العشري على أهمية مُساندة المُصدِّرين لزيادة الصادرات المصرية بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع معدلات التصدير إلى 145 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن هذه الدورات التدريبية الحديثة تستهدف دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية في مختلف الدول، بما يسهم في زيادة معدلات التصدير، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة في المرحلة القادمة. وأضاف أن التعريف بالقوانين واللوائح المنظمة للاستيراد يُعد أمرًا شديد الأهمية، مشيرًا إلى أن تنفيذ برنامج مزاولة التصدير يدعم الصادرات ويرفع كفاءة المُصدِّرين، من خلال توعيتهم بسبل التصدير الصحيحة والاتفاقيات الدولية، ونظم الدفع والتمويل في التجارة الدولية، وإعداد العروض وطرق وآليات الدفع وتمويل التجارة والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، إضافة إلى التعرف على أهم سبل الأمان النقدي في التعامل التجاري الدولي، وأشكال الدفع الأخرى، مع تقديم حالات عملية وتطبيقية.

وقال رئيس غرفة القاهرة إن برنامج مزاولة التصدير والاستيراد يأتي مواكبًا لمتطلبات العصر، ويتضمن التعريف بمهارات التفاوض وصياغة وكتابة العقود التجارية وفقًا لاتفاقية فيينا وعقود التجارة الدولية، إلى جانب عقود البيوع التجارية والمصطلحات التجارية وعقود الوكالة وعقود التصدير. كما يشمل إعداد الخطط التصديرية ونموذجًا إرشاديًا لمكونات الخطة التصديرية، وكل ما يتعلق بعملية التصدير وتأهيل المُصدِّرين، سواء الحاليين أو الراغبين في دخول سوق التصدير.

وتتضمن الدورات التدريبية لمزاولة التصدير التعريف بالرقابة النوعية على الصادرات، والفحص وقواعد وشهادات المنشأ وجودة المنتج، وطرق الحصول على شهادات "الآيزو" في المجالات المختلفة والمعمول بها في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى التدريب على التشريعات الجمركية والضريبية وأحكام النظم الجمركية الخاصة المرتبطة بالتصدير (تصدير نهائي – إعادة تصدير – تصدير مؤقت)، وآليات "الدروباك" لرد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها (مثل ضريبة القيمة المضافة)، وحالات التسوية لرسائل السماح المؤقت، ونظم المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية وعلاقتها بنظم التصدير المختلفة، إلى جانب الإجراءات الجمركية للتصدير (سجل المتعاملين من المُصدِّرين – شهادة الإجراءات وإدراج البيانات – المستندات وأذون الشحن – أساليب المعاينة للبضائع المصدرة – إدارة المخاطر ومعايير الانتقاء – الإجراءات بمواقع الإنتاج وخارج الموانئ – سحب العينات – المراكز المتقدمة للإجراءات – التخليص المسبق – إذن الإفراج الجمركي – إتمام الشحن – الرقابة الجمركية – المنافستو).

كما تشمل الدورات آليات واستراتيجيات تسويق وتسعير الصادرات، والتعريف بماهية التسويق الدولي وأهميته وأدواته واستراتيجياته، وأساليب التسعير ومحدداته وطرقه، إضافة إلى طرق التوزيع وقنوات التوزيع الدولية ومشكلاتها، مع تقديم حالات عملية وتطبيقية. وتتضمن أيضًا التدريب على خريطة معلومات التجارة الدولية وأدوات تحليل الأسواق الخارجية والفرص التصديرية، وخريطة النفاذ للأسواق، وخريطة التعريفة الجمركية، وخريطة الحواجز غير الجمركية، والمفاهيم الأساسية في التصدير (مثل اللائحة التصديرية – نظريات وسياسات التجارة الدولية – خطوات التصدير وأشكاله وأهدافه – القواعد والتنظيمات – نظام مساندة الصادرات الحالي – البرنامج الجديد لرد الأعباء – مشكلات ومعوقات التصدير وسبل علاجها).

وتشمل كذلك لوجستيات التصدير (اتجاهات النقل الدولي واللوجستيات – صناعة الشحن والتخزين والتغليف – شروط النقل – الشحن والتأمين – بوليصة الشحن – التحوية – النقل الداخلي – دور متعهدي الشحن ومقدمي البضائع في تحريك السلع دوليًا)، مع التعريف بالاتحاد الدولي لمتعهدى الشحن ودورهم المحوري في خفض التكلفة. كما تغطي الدورات اتفاقيات التجارة التفضيلية وغير التفضيلية وقواعد المنشأ المرتبطة بها، وعلاقتها بالعمل الجمركي، إلى جانب الفرص المتاحة أمام المُصدِّر المصري، مع تقديم حالات عملية وتطبيقية متخصصة.