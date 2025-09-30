قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريم شحاتة: حسين الشحات لن يرحل عن الأهلي بسبب مباراة الزمالك
اليوم.. الفصل في دعوى الحجر على ممتلكات نوال الدجوي
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 30-9-2025
قانون الطفل يلزم أولياء الأمور بضوابط صارمة لتسجيل المواليد في الخارج
فجوة العرض والطلب تهدد خطة كورسيا.. وإياتا تطالب بخطوات حكومية عاجلة
3 أعمال نبوية كان الرسول يبدأ بها يومه.. احرص عليها
انجراف سفينة شحن هولندية عقب استهدافها بهجوم في خليج عدن
بعد الانخفاض الأخير.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
دعاء بعد صلاة الفجر يقضي حاجتك.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
في الشدة تظهر معادن الرجال.. محمد هاني يوجّه رسالة لـ لاعبي الأهلي
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
اقتصاد

محمد صبيح

نستعرض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر 
سجل  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي) نحو 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي المتحد لنحو 48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنوك (العربي الأفريقي، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، المصرف العربي، العقاري المصري العربي،  فيصل الإسلامي، نكست، قطر الوطني، التعمير والإسكان، أبوظبي الأول ) نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري نحو  48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، ميد بنك) نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( كريدى أجريكول، البركة، المصرف المتحد، تنمية الصادرات، الكويت الوطني) نحو 48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الأحد
استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة عند  48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي  اليوم الأحد
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر  اليوم الأحد
بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  اليوم الأحد
وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو  48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

