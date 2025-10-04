تغييرات في تشكيل الزمالك بسبب غياب عبدالله السعيد وعدي الدباغ

استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مباراة غزل المحلة.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة، في الخامسة مساء اليوم السبت، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الفريق الأبيض بعض التغييرات نظرًا لغياب عبدالله السعيد للإيقاف، والفلسطيني عدي الدباغ للإصابة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، عمر جابر

خط الوسط: دونجا، أحمد حمدي، ناصر ماهر

خط الهجوم: آدم كايد، عمرو ناصر، خوان بيزيرا