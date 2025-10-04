في عيد ميلادها الـ 58.. 10 صور تكشف عن جمال صابرين| شاهد

يصادف اليوم 4 من أكتوبر عيد ميلاد الفنانة صابرين، والتي أتمت عامها الـ 58.

وتحرص الفنانة صابرين، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتميل الفنانة صابرين، إلى اختيار الملابس المميزة والفساتين الأنيقة التي تواكب صيحات الموضة وتكشف جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد صابرين، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه بألوان النود الجذابة التي تبرز جمال أنوثتها.

كما تختار صابرين، الوان الشعر الفاتحه التي تبرز جمال ملامحها .

ونعرض لكم صور الفنانة صابرين