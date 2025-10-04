قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
حدث تاريخي في بريطانيا.. تعيين أول امرأة رئيسة لأساقفة كانتربري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

مكسرات وفواكه تساعد في نمو الشعر بشكل طبيعي .. إليك أبرزها

صحة الشعر
صحة الشعر
نهى هجرس

الطعام الذي نتناوله يُشكّل البنية الأساسية لأجسامنا، وسيكون له تأثيرٌ طويل الأمد علينا، أفاد الكثيرون أنهم لاحظوا تحسنًا في مظهرهم بمجرد تعديل نظامهم الغذائي واختيار أطعمة صحية، في هذه المقالة، سنشارككم أطعمة خارقة مفيدة للشعر والبشرة والأظافر.

فواكه ومكسرات مفيدة لنمو الشعر 

- الأفوكادو 

الأفوكادو من الأطعمة الشهيرة التي يتم تناولها في وجبة الإفطار، فهو مصدر غني بالدهون الصحية والمعادن ومجموعة كبيرة ومتنوعة من العناصر الغذائية، ترطيب البشرة الأفوكادو غني بالزيوت الطبيعية ذات فوائد ترطيب عديدة، كما أنه يعزز صحة البشرة ويحافظ على مرونتها من خلال المساعدة في إزالة الجلد الميت، تعزيز نمو الشعر مع أن تناول الأفوكادو له فوائد تجميلية عديدة، إلا أنه يُستخدم أيضًا في أقنعة الشعر لتعزيز نموه، فهو غني بالبيوتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يُعزز نمو الشعر بشكل صحي. كما يُساعد زيت الأفوكادو على تحفيز نمو الشعر في بصيلاته

- المكسرات والبذور 

المكسرات والبذور مصدرٌ غنيٌّ بالبروتينات والألياف والمعادن والفيتامينات، وتُستهلك عادةً للمساعدة في تنظيم وزن الجسم وكمية الطعام المُتناولة، وحرق الطاقة لمن يُراقبون نظامهم الغذائي، تعزيز نمو الشعر والأظافر كما أنها غنية بالبيوتين، الذي يدعم إنتاج الكيراتين، حماية البشرة المكسرات مصدرٌ غنيٌّ بفيتامين هـ، الذي يُساعد على حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، كما أنها تُساعد على منع ظهور التجاعيد وبقع الشمس، مما يمنحكِ مظهرًا أكثر شبابًا وصحة

- الخضروات الخضراء

تُعدّ الخضراوات الورقية جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المتوازن، فهي غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات، ولها فوائد صحية عديدة، كما أنها تُقلل من خطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية، مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم، نمو الشعر والأظافر الخضراوات الخضراء غنية بالزنك، من المهم تناول كمية كافية منه، إذ توجد علاقة واضحة بين نقصه وتساقط الشعر، يدعم الزنك نمو الشعر والأظافر. كما أن تناول الخضراوات الورقية يُساعد على تقوية الشعر وزيادة كثافته

الشعر نمو الشعر صحة الشعر فوائد المكسرات الشعر

