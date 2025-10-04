قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك

يمكن أن تكون إعادة استخدام زيت الطهي آمنة إذا قمت بذلك بشكل صحيح، ولكن تزداد المخاطر كلما زاد عدد مرات استخدامه، خاصةً إذا لم يُخزَّن بشكل صحيح".

ولكن عملية تسخين الزيت بشكل متكرر تؤدي إلى بعض التغييرات الكبيرة، لا يقتصر الأمر على إنتاج مركبات سامة ومسرطنة تزيد من خطر الإصابة "بالالتهاب وارتفاع ضغط الدم وحتى بعض أنواع السرطان، بل قد يفقد أيضًا فوائده الصحية، ويفقد الدهون الصحية، بما في ذلك أحماض أوميغا 3، ويكتسب دهونًا ضارة، مثل الدهون المتحولة، لذا، بينما يمكنك إعادة استخدام الزيت عدة مرات، من المهم معرفة متى تتوقف

المخاطر الصحية المرتبطة بإعادة استخدام زيت الطهي

إعادة استخدام الزيت ليس مجرد مذاق سيء، بل هو خطر صحي جسيم، أظهرت الدراسات أن تناول الطعام المطبوخ بزيت متحلل قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، منها:

- أمراض القلب: يحتوي الزيت القديم على الدهون المتحولة، والتي تساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول ومشاكل القلب.

- مشاكل في الجهاز الهضمي: يصعب هضم الزيت القديم ويمكن أن يسبب عدم راحة في المعدة والغثيان والانتفاخ

- مخاطر الإصابة بالسرطان: يؤدي التسخين المتكرر لزيت الطهي إلى إنتاج مركبات مسببة للسرطان، مما قد يزيد من احتمالية الإصابة بأنواع معينة من السرطان مع مرور الوقت