رسميا.. مواعيد المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 بالداخل والخارج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي الجدول الزمني الخاص بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

ويبدأ التصويت في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بينما تجرى الانتخابات في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر. ومن المقرر إعلان النتائج يوم 18 نوفمبر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، وسط متابعة دقيقة لضمان نزاهتها وسيرها بشكل منتظم في كافة المحافظات.

يُذكر أن المرحلة الأولى تشمل عددًا من المحافظات التي تم الإعلان عنها سابقًا، فيما تستعد الهيئة للإعلان عن مواعيد المرحلة الثانية قريبًا.