سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
ديني

هل الجل والكريمات على الرأس تعد حائلا يبطل الوضوء ؟

هل الجل والكريمات على الرأس تعد حائل تبطل الوضوء
هل الجل والكريمات على الرأس تعد حائل تبطل الوضوء
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يقول السائل: " أضع دائما الكريمات والجل على شعري فبل الخروج من المنزل ، وأحد الأصدقاء أفتى لي بأن هذه الكريمات تمنع وصول الماء إلى الشعر وأن وضوئي باطل فهل ما قاله صحيح ؟ 

رد د. محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ان العلماء اختلفوا في هذا الامر منهم المؤيد ومنهم المعارض ولكن أغلب الفقهاء وهو القول الراجح قالوا: ان الكريمات والجل الموجودة حاليا لا تمنع وصول الماء إلى الشعر وبالتالي فالوضوء أثناء وجودها على الشعر لا يؤثر في صحة الوضوء .

وأوضح أمين الفتوى أن الجل والكريمات التي تمنع وصول الماء إلى الشعر باهظة الثمن لا يستطيع كل الأشخاص شراؤها وكمياتها محدوده بالأسواق ومعروفة بالإسم لمن يستخدمها .

وبالتالي فإن الوضوء في وجود الجل والكريمات صحيح وليس باطلا . 

هل أكمل الوضوء إذا خرج الريح

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "أثناء وضوئي خرج مني ريح قبل أن أكمل غسل جميع الأعضاء الضرورية، فهل يجب إعادة الوضوء من جديد أم يمكنني الاستمرار في إكماله؟" وأجابت دار الإفتاء المصرية قائلة: "إذا كان المقصود من السؤال أن المتوضئ أثناء وضوئه وقبل أن يكمل خرج منه ريح، فالواجب على هذا الشخص أن يبدأ وضوءًا جديدًا؛ لأن خروج الريح ينقض ما فعله من وضوء قبل تمامه.

 ويجب عليه إعادة الوضوء من جديد كاملًا، إذ أن الشرع نص على أن الريح تنقض جميع الوضوء أو بعضه قبل تمامه، فلا يجوز الاستمرار في إكمال الوضوء السابق." 

وأضافت دار الإفتاء: "أما إذا كان المقصود بخروج الريح ليس هو الحدث الفعلي وإنما هبت الريح من السماء عليه فتجف الماء عن أعضاء وضوئه التي تم غسلها، ففي هذه الحالة لا يجب عليه وضوء جديد، وإنما يكمل وضوءه؛ لأن الموالاة بين الأعضاء ليست شرطًا في صحة الوضوء وفق مذهب الحنفية."

كريمات دار الإفتاء كريمات الشعر الجل الوضوء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

الجناح المصري

طارق الهوبي: ثقة أوروبا في المنتج المصري تُترجم لفرص تصديرية حول العالم

الاسكان

وزير الاسكان يعقد اجتماعا مع رؤساء أجهزة مدن غرب القاهرة لمتابعة ملفات العمل

ذهب

آي صاغة: الإغلاق الحكومي الأمريكي يدعم مكاسب الذهب وسط توقعات بخفض الفائدة الفيدرالية

بالصور

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
في عيد ميلادها الـ 58.. 10 صور تكشف عن جمال صابرين| شاهد

صابرين
كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

أعطال السيارات
الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

