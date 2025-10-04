هل الجل والكريمات على الرأس تعد حائلا يبطل الوضوء ؟

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يقول السائل: " أضع دائما الكريمات والجل على شعري فبل الخروج من المنزل ، وأحد الأصدقاء أفتى لي بأن هذه الكريمات تمنع وصول الماء إلى الشعر وأن وضوئي باطل فهل ما قاله صحيح ؟

رد د. محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ان العلماء اختلفوا في هذا الامر منهم المؤيد ومنهم المعارض ولكن أغلب الفقهاء وهو القول الراجح قالوا: ان الكريمات والجل الموجودة حاليا لا تمنع وصول الماء إلى الشعر وبالتالي فالوضوء أثناء وجودها على الشعر لا يؤثر في صحة الوضوء .

وأوضح أمين الفتوى أن الجل والكريمات التي تمنع وصول الماء إلى الشعر باهظة الثمن لا يستطيع كل الأشخاص شراؤها وكمياتها محدوده بالأسواق ومعروفة بالإسم لمن يستخدمها .

وبالتالي فإن الوضوء في وجود الجل والكريمات صحيح وليس باطلا .

هل أكمل الوضوء إذا خرج الريح

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "أثناء وضوئي خرج مني ريح قبل أن أكمل غسل جميع الأعضاء الضرورية، فهل يجب إعادة الوضوء من جديد أم يمكنني الاستمرار في إكماله؟" وأجابت دار الإفتاء المصرية قائلة: "إذا كان المقصود من السؤال أن المتوضئ أثناء وضوئه وقبل أن يكمل خرج منه ريح، فالواجب على هذا الشخص أن يبدأ وضوءًا جديدًا؛ لأن خروج الريح ينقض ما فعله من وضوء قبل تمامه.

ويجب عليه إعادة الوضوء من جديد كاملًا، إذ أن الشرع نص على أن الريح تنقض جميع الوضوء أو بعضه قبل تمامه، فلا يجوز الاستمرار في إكمال الوضوء السابق."

وأضافت دار الإفتاء: "أما إذا كان المقصود بخروج الريح ليس هو الحدث الفعلي وإنما هبت الريح من السماء عليه فتجف الماء عن أعضاء وضوئه التي تم غسلها، ففي هذه الحالة لا يجب عليه وضوء جديد، وإنما يكمل وضوءه؛ لأن الموالاة بين الأعضاء ليست شرطًا في صحة الوضوء وفق مذهب الحنفية."