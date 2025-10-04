دعاء حفظ الأبناء من الأذى قبل الذهاب للمدرسة .. ردده في جوف الليل

دعاء حفظ الأبناء من كل أذى .. الأبناء هم أغلى ما في الحياة ، وخوف الأباء والامهات على الأبناء طبيعة فطرية خلق الغنسان عليها وزرعها الله في القلوب ، ومع تقلبات الحياة وتطور الامور المعيشية ، أصبح الخوف على الأبناء أشد من أي وقت مضى بسبب ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات تتضمن اعتداءات وحوادث وظهور بعض الأمراض وغيرها من الفواجع والأقدار التي تصيب الإنسان ، ويبحث الكثير من الأباء والامهات عن ادعية تحفظ الأبناء وتحصنهم من هذه الفواجع والأقدار .

دعاء حفظ الأبناء

-«اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، وأهدهم لما تحبه منهم، واغفر لهم يا غفار».

-«اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرا وباطنا، واحفظهم من كل سوء ومكروه، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم».

-«اللهم رب الأرباب رب لي صغيرهم، وقوي لي ضعيفهم، وعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم».

-« اللهم جنبهم رفقاء السوء والزنا والخمر، وسلمهم من العلل والأوبئة والآفات».

-« اللهم أمدد لي على أحسن حال في أعمارهم، وافسح لي بعافية منك في آجالهم، وهب لي تربية طيبة لصغيرهم، وقوي لي ضعيفهم، وأنبتهم نباتا حسنا يا ذا الجلال والإكرام».

-«اللهم جنب أولادي وذريتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك، وأتمها عليهم يا أرحم الراحمين.

- اللهم فجر ينابيع الحكمة من قلوبهم، وأجرها على ألسنتهم.

-اللهم آمنن عليهم بكل ما يصلحهم في الدنيا والآخرة، ما ذكروا منها وما نسوا ، أو أظهروا أو أخفوا أو أعلنوا أو أسروا.

-اللهم لا تزين لهم عمل السوء.

-«اللهم احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم».

- اللهم فرح بهم نبيك المختار، وأهدهم لما تحبه وترضاه، واجعلهم ممن تواضع لك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين».

-اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.

-اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وعلمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والارض إنك سميع مجيب.

-اللهم يا معلم موسى عليه السلام علمهم، ويا مفهم سليمان عليه السلام فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب.

-اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع الدعاء.

-اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، واجعلهم هداة مهتدين.

-اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين.

دعاء تحصين الأبناء قبل الذهاب للمدرسة

اللهم إنى استودعتك ذريتي فى مكان غابت عنه عيني،وعينك لم تغب؛يارب احفظ ذريتي من شر كل إنس وجان.

اللهم احفظهم من شر الأسواق،والضياع،واكفهم شر الحوادث والطرقات.

كما يمكن الدعاء ب:"اللهم اجعلهم في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان، إنس وجان، وباغ وحاسد ومن كل شيء أنت آخذ بناصيته".

أسالك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، أن لا تبق لأولادي هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته.

حصنت أبنائي بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج أمر أبنائي ويسر أمرهم، وارحم ضعفهم وقلة حيلتهم، وارزقهم من حيث لا يحتسبوا.

أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها.

اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم، اللهم فكن لأولادي وليا ونصيرا، وكن لهم معينا ومجيرا، إنك كنت بهم بصيرا.