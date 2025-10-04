أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

حذرت الدكتورة زاريما تين، رئيسة مركز الوقاية وصحة البالغين بوزارة الصحة في مقاطعة موسكو، من خطورة تناول نوى المشمش، مشيرة إلى أنها تحتوي على مركب سام يعرف باسم "الأميغدالين"، والذي يتحول داخل الجسم إلى حمض الهيدروسيانيك – مادة تعد شديدة السمية وقد تسبب التسمم في حال تناولها بكميات.

وقالت "تين" في تصريحات نقلها موقع "نوفوستي" الروسي، إن نوى المشمش لا يجب تناوله على الإطلاق، مؤكدة أن الاستهلاك المتكرر لها يزيد من خطر الإصابة بالتسمم، خاصة لدى الأشخاص الذين يظنون أن لها فوائد صحية.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

