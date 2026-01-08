شبية الآيفون.. أوبو تطلق هاتفا ببطارية عملاقة ضمن سلسلة Reno 15

أطلقت شركة أوبو هاتف Reno 15c ضمن سلسلة Reno 15 المنتظرة. وقد تم إطلاق هواتف Reno 15 و Reno 15 Pro و Reno 15 Pro Mini مؤخرًا بمواصفات وميزات متطورة، بينما يُعد Reno 15c الطراز الأقل سعرًا في هذه السلسلة. لكنه يتميز بأكبر بطارية في عائلة Reno 15. إليكم جميع التفاصيل.

هاتف Reno 15c

مواصفات هاتف أوبو رينو 15 سي

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عن هاتف Reno 15c بشاشة AMOLED قياس 6.57 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1400 شمعة. ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6 من الجيل الأول، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X سعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1. كما يتميز ببطارية ضخمة سعة 7000 مللي أمبير، أكبر من بطارية هاتف Reno 15 Pro الرائد. ويدعم الهاتف أيضًا الشحن السريع السلكي بقوة 80 واط.

أوبو رينو 15 سي

للتصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بينما تحتوي الكاميرا الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل. يعمل هاتف أوبو رينو 15c، أحدث هواتف الفئة المتوسطة، بنظام تشغيل أندرويد 16 مع واجهة ColorOS 16 المخصصة. تشمل الميزات البارزة الأخرى تصنيف IP66 + IP68 + IP69 لمقاومة الماء والغبار، وماسح بصمة مدمج في الشاشة، ودعم تقنية بلوتوث 5.4.

الأسعار والتوافر



أُطلق هاتف Oppo Reno 15c في الهند بلونين مميزين، هما الوردي المتوهج والأزرق الغسقي. يبدأ سعره من 34,999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت 37,999 روبية