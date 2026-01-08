بطارية أطول وقياس ضغط الدم .. مواصفات RingConn Gen 3

إذا كنت تبحث عن خاتم ذكي بمواصفات رائدة فيمكنك التفير في خاتم RingConn الذكي الجديد والذي يمنحكك العديد من المعلومات حول ضغط دمك ويوفر لك خاتمRingConn Gen 3 تنبيهات اهتزاز مباشرة ومعلومات عن ضغط الدم ومن المقرر إطلاق خاتم RingConn Gen 3 لأول مرة في معرض CES 2026

تصميم خاتم RingConn Gen 3

تعد شركة RingConn أيضاً بعمر بطارية أطول مع الخاتم الذكي الجديد.

لا يزال خاتم RingConn من الجيل الثالث مصنوعًا من التيتانيوم، ولكنه متوفر الآن بعدة ألوان وهي الفضي ، والذهبي والأسود غير اللامع ويأتي الخاتم متوفرًا بتسعة مقاسات فقط، وهو ما ناسب معظم المستخدمين، لكنه لم يُناسب البعض الآخر.

أما الجيل الثالث، فقد وسّع نطاق المقاسات إلى عشرة، تتراوح من 6 إلى 15. إذا كنتَ بحاجة إلى خاتم أكبر سابقًا، فقد يكون هذا سببًا كافيًا لإعادة النظر في الأمر.

لكن الميزة الأبرز هي خاصية الاهتزاز الذكي. فبخلاف الجيل الثاني الذي كان يعتمد كلياً على هاتفك للحصول على المعلومات، يضيف الجيل الثالث وحدة اهتزاز مدمجة.

تُشوق RingConn أيضًا لميزات قياس ضغط الدم مثل الخاتم الدائري 2 ، والذي سيتوفر في تحديث لاحق. هذا لا يعني قراءات ضغط دم طبية دقيقة، وتؤكد RingConn ذلك بوضوح. بدلاً من ذلك، يتتبع الخاتم التغيرات بمرور الوقت لمساعدة المستخدمين على رصد التغيرات والمخاطر المحتملة مبكرًا.



تقول شركة RingConn إن الجيل الثالث يستخدم نظام بطارية مُطوّرًا مصممًا ليدوم لفترة أطول أثناء الاستخدام اليومي. لم تُعلن الأرقام النهائية بعد، ولكن يُتوقع أن يكون هذا تحسينًا ملحوظًا مقارنةً بعمر البطارية الممتاز للجيل الثاني.

تتبع النوم والنشاط

لا يزال جهاز RingConn Gen 2 خيارًا قويًا. فقد وضع معيارًا للعلامة التجارية بفضل هيكله المصنوع من التيتانيوم خفيف الوزن، وميزة تتبع النوم والنشاط الموثوقة، وعدم وجود رسوم شهرية. مع ذلك، لم يوفر الجهاز تفاعلًا مباشرًا أو ميزات صحية متقدمة فهو يُضيف قدرات جديدة مفيدة للاستخدام اليومي.