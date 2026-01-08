قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم الشرعية باليمن وسيادة ووحدة أراضيه
وزير الخارجية: اتفاق مصري أوروبي على أهمية عدم التصعيد في لبنان
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
بطارية أطول وقياس ضغط الدم .. مواصفات RingConn Gen 3

لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن خاتم ذكي بمواصفات رائدة فيمكنك التفير في خاتم RingConn الذكي الجديد والذي  يمنحكك العديد من المعلومات حول ضغط دمك ويوفر لك خاتمRingConn Gen 3  تنبيهات اهتزاز مباشرة ومعلومات عن ضغط الدم ومن المقرر إطلاق خاتم RingConn Gen 3 لأول مرة في معرض CES 2026

تصميم خاتم RingConn Gen 3

تعد شركة RingConn أيضاً بعمر بطارية أطول مع الخاتم الذكي الجديد.
لا يزال خاتم RingConn من الجيل الثالث مصنوعًا من التيتانيوم، ولكنه متوفر الآن بعدة ألوان  وهي الفضي ، والذهبي   والأسود غير اللامع ويأتي الخاتم  متوفرًا بتسعة مقاسات فقط، وهو ما ناسب معظم المستخدمين، لكنه لم يُناسب البعض الآخر. 

أما الجيل الثالث، فقد وسّع نطاق المقاسات إلى عشرة، تتراوح من 6 إلى 15. إذا كنتَ بحاجة إلى خاتم أكبر سابقًا، فقد يكون هذا سببًا كافيًا لإعادة النظر في الأمر.

لكن الميزة الأبرز هي خاصية الاهتزاز الذكي. فبخلاف الجيل الثاني الذي كان يعتمد كلياً على هاتفك للحصول على المعلومات، يضيف الجيل الثالث وحدة اهتزاز مدمجة. 

تُشوق RingConn أيضًا لميزات قياس ضغط الدم مثل الخاتم الدائري 2 ، والذي سيتوفر في تحديث لاحق. هذا لا يعني قراءات ضغط دم طبية دقيقة، وتؤكد RingConn ذلك بوضوح. بدلاً من ذلك، يتتبع الخاتم التغيرات بمرور الوقت لمساعدة المستخدمين على رصد التغيرات والمخاطر المحتملة مبكرًا.


 تقول شركة RingConn إن الجيل الثالث يستخدم نظام بطارية مُطوّرًا مصممًا ليدوم لفترة أطول أثناء الاستخدام اليومي. لم تُعلن الأرقام النهائية بعد، ولكن يُتوقع أن يكون هذا تحسينًا ملحوظًا مقارنةً بعمر البطارية الممتاز للجيل الثاني.

تتبع النوم والنشاط 

لا يزال جهاز RingConn Gen 2 خيارًا قويًا. فقد وضع معيارًا للعلامة التجارية بفضل هيكله المصنوع من التيتانيوم خفيف الوزن، وميزة تتبع النوم والنشاط الموثوقة، وعدم وجود رسوم شهرية. مع ذلك، لم يوفر الجهاز تفاعلًا مباشرًا أو ميزات صحية متقدمة فهو  يُضيف قدرات جديدة مفيدة للاستخدام اليومي.

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

