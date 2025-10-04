قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 4-10-2025

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت
محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب اليوم السبت 4-10-2025 في مصر داخل محلات الصاغة بدون احتساب المصنعية كالتالي: 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 4 أكتوبر 2025

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا اليوم في محلات الصاغة، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 5977 جنيهًا للبيع و5954 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 حوالي 5479 جنيهًا للبيع و5458 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر عيار 21 إلى 5230 جنيهًا للبيع و5210 جنيهات للشراء.

أسعار الذهب اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء
عيار 245977 جنيه5954 جنيه
عيار 225479 جنيه5458 جنيه
عيار 215230 جنيه5210 جنيه
عيار 184483 جنيه4466 جنيه
عيار 143487 جنيه3473 جنيه
عيار 122989 جنيه2977 جنيه
الأونصة185910 جنيه185199 جنيه

 

أما سعر عيار 18 فقد سجل 4483 جنيهًا للبيع و4466 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 3487 جنيهًا للبيع و3473 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 12 سعر 2989 جنيهًا للبيع و2977 جنيهًا للشراء.

كما وصل سعر الأونصة إلى 185910 جنيهات للبيع و185199 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 41840 جنيهًا للبيع و41680 جنيهًا للشراء.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار نحو 3886.69 دولار.

