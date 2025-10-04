سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 4-10-2025

نستعرض أسعار الذهب اليوم السبت 4-10-2025 في مصر داخل محلات الصاغة بدون احتساب المصنعية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 4 أكتوبر 2025

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا اليوم في محلات الصاغة، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 5977 جنيهًا للبيع و5954 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 حوالي 5479 جنيهًا للبيع و5458 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر عيار 21 إلى 5230 جنيهًا للبيع و5210 جنيهات للشراء.

أسعار الذهب اليوم السبت أسعار الذهب اليوم السبت عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 5977 جنيه 5954 جنيه عيار 22 5479 جنيه 5458 جنيه عيار 21 5230 جنيه 5210 جنيه عيار 18 4483 جنيه 4466 جنيه عيار 14 3487 جنيه 3473 جنيه عيار 12 2989 جنيه 2977 جنيه الأونصة 185910 جنيه 185199 جنيه

أما سعر عيار 18 فقد سجل 4483 جنيهًا للبيع و4466 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 3487 جنيهًا للبيع و3473 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 12 سعر 2989 جنيهًا للبيع و2977 جنيهًا للشراء.

كما وصل سعر الأونصة إلى 185910 جنيهات للبيع و185199 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 41840 جنيهًا للبيع و41680 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار نحو 3886.69 دولار.