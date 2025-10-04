سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 4-10-2025

نستعرض أسعار الذهب اليوم السبت 4-10-2025 في مصر داخل محلات الصاغة بدون احتساب المصنعية كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا اليوم في محلات الصاغة، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 5977 جنيهًا للبيع و5954 جنيهًا للشراء.
وسجل سعر عيار 22 حوالي 5479 جنيهًا للبيع و5458 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر عيار 21 إلى 5230 جنيهًا للبيع و5210 جنيهات للشراء.
أما سعر عيار 18 فقد سجل 4483 جنيهًا للبيع و4466 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 3487 جنيهًا للبيع و3473 جنيهًا للشراء.
وسجل عيار 12 سعر 2989 جنيهًا للبيع و2977 جنيهًا للشراء.
كما وصل سعر الأونصة إلى 185910 جنيهات للبيع و185199 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 41840 جنيهًا للبيع و41680 جنيهًا للشراء.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار نحو 3886.69 دولار.