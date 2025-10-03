قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 3-10-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

عاود سعر الذهب في مصر صعوده مع بداية تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 3-10-2025؛ بعد تراجعه أمس عقب اعلان نتائج سعر الفائدة التي اعلنها البنك المركزي المصري.

الذهب يجدد صعوده

وارتفع سعر جرام الذهب مجددًا بمقدار 45 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية المنتشرة على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الفائدة وتذبذب الذهب

مع اعلان لجنة السياسات النقدية أمس تقليص سعر الفائدة في البنوك بمقدار 1% في المتوسط، تعرض سعر جرام الذهب للتراجع بمقدار 55 جنيه على الأقل ليشمل بذلك كل الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 5200 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5942 جنيه للبيع و 5971 جنيه للشراء 

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5200 جنيه للبيع و 5225 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4457 جنيه للبيع و 4478 جنيه للشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأقل قيمة نحو  3466 جنيه للبيع و 3483 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3881 دولار للبيع و 3882 دولار للشراء

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 41.6 ألف جنيه للبيع و 41.8 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ، مدفوعةً باستمرار أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ سبع سنوات تقريبًا، وفشل المشرّعين في التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل الحكومي.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

وبحسب تقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات، جاءت هذه الارتفاعات مدعومة كذلك بتنامي التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

الجنيه الذهب

أفضل أداء شهري منذ 16 عامًا

سجّل الذهب أداءً قويًا خلال سبتمبر، إذ ارتفع محليًا بنسبة 11% وبما يعادل 490 جنيهًا، بينما صعد عالميًا بنسبة 12% بما قيمته 411 دولارًا للأوقية. 

وأوضح التقرير أن الذهب أنهى الشهر عند مستويات قياسية جديدة، في أفضل أداء شهري له منذ 16 عامًا، مدفوعًا بارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تزايد رهانات خفض الفائدة الأمريكية.

