قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. ضحايا حادث انهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية
النمسا تحذر من "حرب هجينة" روسية وتصعيد خطير بطائرات مسيّرة في قلب أوروبا
سعر الدولار في البنوك اليوم 3-10-2025
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم
رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
مقتل قيادي بارز في تنظيم "أنصار الإسلام" بغارة للتحالف الدولي في إدلب
موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري 2025-2026
سعر الذهب اليوم 3-10-2025
رضا عبدالعال: عماد النحاس لازم يرحل عن الأهلي والتعاقد مع مدرب أجنبي
غارات جوية وبحرية إسرائيلية مكثفة على غزة والصحة تحذر من انهيار المنظومة الطبية
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في دوري نايل 2025-2026 والقنوات الناقلة
حكم أخذ الزوج شبكة زوجته بحجة أنه اشتراها بمال والده.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 3-10-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 3-10-2025، علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

هدوء في الذهب

واستعاد الذهب هدوءه صباح اليوم الجمعة بعد حسم البنك المركزي المصري مصير الفائدة في الجهاز المصرفي أمس الخميس.

تحركات الذهب 

وأغلق سعر الذهب أمس الخميس علي زيادة طفيفة بعد اعلان البنك المركزي سعر الفائدة خلال الساعات المقبلة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ارتفاع الذهب

وصل معدل زيادة سعر جرام الذهب  مقدار 15 جنيه، ليصل معدل زيادته بأكثر من 85 جنيه علي الأقل خلال أيام قلائل.

اسعار الذهب اليوم في مصر

تحركات الذهب 

وأظهر سعر جرام الذهب علي مدار الأسابيع القلائل الماضية زيادة غير مسبوقة كسرت حاجز الـ 300 جنيه علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5960 جنيه للبيع و5982 جنيه للشراء 

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5215 جنيه للبيع و 4235 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3370 جنيه للبيع و 4487 جنيه للشراء

أسعار الذهب

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3476 جنيه للبيع و 3490 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 41.72 ألف جنيه للبيع و 41.88 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3877 دولار للبيع و 3878 دولار للشراء

الإسورة الذهب

مكاسب ضخمة خلال 10 أشهر

ورغم هذا التراجع المحدود، إلا أن أسعار الذهب في مصر ما زالت تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 1400 جنيه خلال الأشهر العشرة الأخيرة فقط، مدفوعًا بالزيادات الكبيرة في أسعار الذهب عالميًا إلى جانب حالة الطلب القوي.

ويؤكد خبراء سوق المعادن أن هذه القفزات الكبيرة ما زالت تثير قلق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث ارتبطت بشكل مباشر بتقلبات البورصة العالمية للذهب وارتفاع الأونصة لمستويات قياسية بسبب التورتات الجيوسياسية وسياسة أمريكا التجارية العدائية مع بلدان العالم.

الذهب عالميًا 

على الصعيد العالمي، واصلت الأونصة الذهبية تسجيل مستويات مرتفعة لتتداول بالقرب من 2387 دولارًا، وسط توقعات بمزيد من الصعود نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في أكثر من منطقة. هذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على السوق المصري، الذي بات يتحرك لحظيًا مع بورصة المعادن العالمية.

ويشير خبراء إلى أن أي انفراجة في المشهد العالمي قد تخفف من حدة الصعود، لكن حتى الآن ما زالت التوقعات تميل إلى المزيد من الارتفاعات، بعد اعلان توقف الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 الويم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر أوقية الذهب اليوم مال واعمال سعر الجنيه الذهب اخبار مصر سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

الابن المتوفى

إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي

سعر الذهب

آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025

مصطفى مدبولي

مدبولي لصدى البلد: نأمل أن تكون زيادة البنزين المقبلة الأخيرة في زيادات الأسعار

ترشيحاتنا

الفنانة عارفة عبد الرسول مع أوركيد سامي

عارفة عبد الرسول تكشف لصدى البلد كواليس شخصيتها في يوميات عيلة كواك

الفنانة هالة صدقي

هالة صدقي لـ صدى البلد: لقب الملكة تتويج لمسيرتي الفنية.. فيديو

مي عمر

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة

بالصور

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد