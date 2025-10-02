آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025

صعد سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 2-10-2025 داخل محلات الصاغة المصرية بعد حسم سعر الفائدة في البنوك المصرية.

صعود طفيف للذهب

وسجل سعر جرام الذهب صعودا طفيفا لم يجاوز 10 جنيهات على الأكثر بمختلف الأعيرة الذهبية رغم هبوطه بمقدار 55 جنيها على الأقل فور اعلان سعر الفائدة في البنوك المصرية.

تذبذب الذهب

خلال الاسابيع الماضية سجل سعر الذهب صعودا بقيمة 300 جنيه على الأقل إلا انه مع اعلان قرار لجنة السياسات النقدية تعرض للتذبذب ليهوي بقيمة 55 جنيها رغم صعوده الطفيف قبل قليل.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب مساء اليوم نحو 5170 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

سجل متوسط سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5908 جنيهات للبيع و5937 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4441 جنيها للبيع و4452 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ متوسط سعر أشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 5170 جنيها للبيع و5195 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3446 جنيها للبيع و3463 جنيها للشراء.

سعر أوقية اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3846 دولارا للبيع و3847 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 41.36 ألف جنيه للبيع و41.56 ألف جنيه للشراء.