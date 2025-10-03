عيار 21 يسجل 5235 جنيها.. شعبة الذهب تكشف مصير الأسعار خلال الفترة المقبلة

كشف نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الأسباب الرئيسية لـ الارتفاع المتواصل للذهب، وقال إن السبب في ذلك يرجع لارتفاع الأسعار عالميا وهو ما نتج عنه ارتفاع في الأسعار محليا.

وأضاف سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الفترة الحالية والمقبلة سيظل الذهب في الارتفاعات بسبب الأحداث العالمية.

وتحدث عن أسعار الذهب اليوم قائلا:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5983 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5235 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4487 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 41000 جنيها.

سعر الذهب في البورصات العالمية



ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، مدفوعةً باستمرار أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ سبع سنوات تقريبًا، وفشل المشرعون في التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل الحكومي.

الفائدة وتذبذب الذهب



مع اعلان لجنة السياسات النقدية أمس تقليص سعر الفائدة في البنوك بمقدار 1% في المتوسط، تعرض سعر جرام الذهب للتراجع بمقدار 55 جنيها على الأقل ليشمل بذلك كل الأعيرة الذهبية.