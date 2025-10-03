أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.



ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5954 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5210 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4465 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 41680 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.83 جنيه للبيع و 47.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.21 جنيه للبيع، و 56.04 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 64.49 جنيه للبيع، 64.29 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.75 جنيه للبيع، 12.71 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

درهم اماراتي 13.02 جنيه للبيع، و 12.98 جنيه للشراء.

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد في فصل الخريف، وأن النصف الأول من فصل الخريف يكون متشابه لفصل الصيف،ولذلك نلاحظ ارتفاعات بعض الشئ في حرارة الجو ببعض الأيام.

وأضافت أن فصل الخريف هو فصل انتقالي من ارتفاع من حرارة الجو إلى أمطار، ولكن بشكل عام درجات الحرارة الأن أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجة، ون العظمى اليوم تسجل 34 لـ 35 درجة، وذلك بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي.

وأشارات إلى أن البلاد تشهد فارق كبير في درجات الحرارة بين الصباح والليل، موضحة أن درجات الحرارة في المساء تسجل 22 درجة، وأن الساعات الصباحية أيضًا نشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

وطالبت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وأن يكون هناك ارتداء ملابس مناسبة لحالة الجو، وأن البلاد من منتصف الأسبوع المقبل سيكون هناك منخفض جوي، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

وكشفت أن اليوم سيكون هناك عواصف رملية وترابية ولذلك على مرضى الحساسية الحذر، مؤكدة أن مناطق جنوب البلاد، هي التي سيكون بها العواصف، وأن القاهرة سيكون بها أتربة، ولذلكننصح المواطنين بارتداء الكمامات.