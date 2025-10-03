قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
وزير السياحة والآثار يفتتح مقبرة أمنحوتب الثالث بوادي الملوك ..غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.


ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5954 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5210 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4465 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 41680 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.83 جنيه للبيع و 47.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.21 جنيه للبيع، و 56.04 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 64.49  جنيه للبيع،  64.29 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.75 جنيه للبيع، 12.71 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

درهم اماراتي 13.02 جنيه للبيع، و 12.98 جنيه للشراء.

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد في فصل الخريف، وأن النصف الأول من فصل الخريف يكون متشابه لفصل الصيف،ولذلك نلاحظ ارتفاعات بعض الشئ في حرارة الجو ببعض الأيام.

وأضافت أن فصل الخريف هو فصل انتقالي من ارتفاع من حرارة الجو إلى أمطار، ولكن بشكل عام درجات الحرارة الأن أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجة، ون العظمى اليوم تسجل 34 لـ 35 درجة، وذلك بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي.

وأشارات إلى أن البلاد تشهد فارق كبير في درجات الحرارة بين الصباح والليل، موضحة أن درجات الحرارة في المساء تسجل 22 درجة، وأن الساعات الصباحية أيضًا نشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

وطالبت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وأن يكون هناك ارتداء ملابس مناسبة لحالة الجو، وأن البلاد من منتصف الأسبوع المقبل سيكون هناك منخفض جوي، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

وكشفت أن اليوم سيكون هناك عواصف رملية وترابية ولذلك على مرضى الحساسية الحذر، مؤكدة أن مناطق جنوب البلاد، هي التي سيكون بها العواصف، وأن القاهرة سيكون بها أتربة، ولذلكننصح المواطنين بارتداء الكمامات.

أسعار الذهب الذهب والدولار أسعار الذهب والدولار الطقس حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

اسما شريف منير

أسما شريف منير: الحجاب أمان وستر مش قيد ولا خنقة

محمد الجارحي

بعد تجاهل الخطيب.. الجارحي يوجه الشكر لـ حسام غالي وأعضاء مجلس الأهلي

محمد شحاتة

موقف محمد شحاتة من مباراة الزمالك وغزل المحلة

بالصور

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
مبيعات كيا
مبيعات كيا

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

فارادي
فارادي
فارادي

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد