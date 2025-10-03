قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين
اقتصاد

أسعار الذهب خلال الفترة المسائية اليوم الجمعة 3-10-2025

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري أمس الخميس بخفض سعر الفائدة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.

ونستعرض متوسط أسعار الذهب بدون احتساب المصنعية، حيث سجل الذهب عيار 24 نحو 5954 جنيهًا للبيع و5931 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 5458 جنيهًا للبيع و5437 جنيهًا للشراء.

أما الذهب الأكثر تداولًا في السوق المصري، وهو عيار 21، فقد سجل 5210 جنيهات للبيع و5190 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 4466 جنيهًا للبيع و4449 جنيهًا للشراء.

وسجل الذهب عيار 14 سعرًا قدره 3473 جنيهًا للبيع و3460 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 حوالي 2977 جنيهًا للبيع و2966 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة للأونصة، فسجلت 185199 جنيهًا للبيع و184488 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 41680 جنيهًا للبيع و41520 جنيهًا للشراء. أما الأونصة بالدولار فقد سجلت 3863.02 دولار.

سعر الذهب اليوم

عيار 24:

سعر البيع: 5954 جنيه

سعر الشراء: 5931 جنيه

عيار 22:

سعر البيع: 5458 جنيه

سعر الشراء: 5437 جنيه

عيار 21:

سعر البيع: 5210 جنيه

سعر الشراء: 5190 جنيه

عيار 18:

سعر البيع: 4466 جنيه

سعر الشراء: 4449 جنيه

عيار 14:

سعر البيع: 3473 جنيه

سعر الشراء: 3460 جنيه

عيار 12:

سعر البيع: 2977 جنيه

سعر الشراء: 2966 جنيه

الأونصة:

بالجنيه: 185199 للبيع، 184488 للشراء

بالدولار: 3863.02 دولار

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 41680 جنيه

سعر الشراء: 41520 جنيه

تأتي أسعار الذهب اليوم في مصر وسط حالة من الترقب في الأسواق بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، وهو ما قد ينعكس على حركة البيع والشراء خلال الأيام المقبلة.

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

