تحذيرات عاجلة بقرى القليوبية من ارتفاع منسوب النيل

أصدرت الوحدة المحلية بقرية أكياد دجوى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، تحذيرات عاجلة للمواطنين المقيمين على ضفاف نهر النيل بعزب: طنط الجزيرة، كفر الرجالات، عزبة سكر، عزبة الجمعية، عزبة الحوفي، عزبة البيه، عزبة الفوايدية، عزبة مدين، وشارع البحر.

وجاء التحذير في ضوء ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بشكل متزايد خلال الساعات الماضية، نتيجة زيادة تصريف مياه سد النهضة الإثيوبي، مما قد يسبب مخاطر فيضانات على المناطق الواقعة في طرح النهر.

وأكدت الوحدة المحلية ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، ومتابعة التغيرات المستمرة في منسوب المياه، محذرة من خطورة الاقتراب من مجرى النيل في تلك القرى.

ونشرت الصفحة الرسمية لقرية أكياد دجوى عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" البيان التحذيري، موجهة الدعوات أن يحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.