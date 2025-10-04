وزير الدفاع للرئيس السيسي: مستعدون للدفاع عن الوطن والذود عن مصالحه العليا

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2025 جاء فيها:

“الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة فى ذكرى يوم خالد من أيام الكبرياء الوطنى ، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم مهنئاً بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد الذى غير مسار التاريخ وجسد عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة”.

وأضاف: "لقد أعاد نصر أكتوبر للأمة المصرية إكتشاف قدراتها وإمكاناتها ووحدة صفوفها فى مواجهة التحديات وصنع المعجزات، وإرساء قواعد السلام العادل القائم على الأمن والإستقرار وإحترام الثوابت الوطنية ، وسيبقى هذا النصر العظيم شاهداً على تلاحم الجيش والشعب ، ودليلاً خالداً على أن مصر لا تنكسر ولا تفرط فى شبر من أرضها المقدسة.

وأكد: "إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يؤكدون تمسكهم بروح أكتوبر والإقتداء بجيلها العظيم ، متسلحين بعقيدتهم الوطنية الراسخة وقدراتهم القوية وإستعدادهم الكامل للدفاع عن الوطن والذود عن مصالحه العليا مهما كلفهم ذلك من تضحيات .

واختتم: “حفظكم الله ورعاكم وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2025.

