الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
معركة المزرعة الصينية وطنطاوي.. كيف أذل المشير العدو في حرب أكتوبر
الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها
أوصتني به قبل رحيلها| طليقة أحمد مكي تتحدث لـ "صدى البلد" عن علاقتها بوالدته.. وهذا سر الخلاف مع أخته "إيناس"
أسرار مقبرة الملك أمنحتب الثالث.. عودة الحياة لروائع وادي الملوك بالأقصر |فيديو
تحذير للأهالي .. 7 أضرار خطيرة تحدث لأطفالك عند شرب الشاي والقهوة

آية التيجي

يُقبل بعض الأهالي على تقديم الشاي أو القهوة للأطفال اعتقادًا منهم أنها مشروبات آمنة أو تساعد على التركيز.

أبرز أضرار الشاي والقهوة على الأطفال

ولكن أطباء التغذية يؤكدون أن هذه العادة تشكّل خطرًا على صحة الطفل الجسدية والعصبية، نظرًا لاحتوائها على الكافيين الذي لا يستطيع جسم الطفل التعامل معه مثل البالغين.

وبحسب موقع Healthline الأمريكي، فإن تناول الكافيين في سن مبكرة قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم، وضعف امتصاص الحديد، وتأثير سلبي على نمو العظام والأسنان.د، ومن أبرز أضرار الشاي والقهوة على الأطفال:

- ضعف امتصاص الحديد:
يحتوي الشاي على مركبات "التانين" التي تقلل امتصاص الحديد من الطعام، ما يزيد خطر الإصابة بـ فقر الدم وضعف المناعة لدى الطفل.

- اضطرابات النوم:
الكافيين الموجود في القهوة والشاي ينبه الجهاز العصبي، مما يجعل الطفل يعاني من الأرق وصعوبة النوم أو النوم المتقطع.

- تسارع ضربات القلب:
الإفراط في الكافيين قد يسبب ارتفاع معدل ضربات القلب، وزيادة القلق والتوتر والعصبية.

- ضعف التركيز والانتباه:
على عكس الاعتقاد الشائع، فإن تناول الكافيين يمنح الطفل نشاطًا مؤقتًا فقط، ثم يسبب تشوشًا في التركيز وضعفًا في القدرة الذهنية بعد فترة وجيزة.

- مشكلات في المعدة:
القهوة الحمضية قد تؤدي إلى حموضة المعدة واضطرابات في الجهاز الهضمي، خصوصًا عند الأطفال ذوي المعدة الحساسة.

- التأثير على نمو العظام:
تشير الدراسات إلى أن الكافيين يقلل امتصاص الكالسيوم، مما يؤثر على نمو العظام والأسنان في مرحلة النمو.

- الإدمان المبكر على الكافيين:
مع الاستمرار في تناول الشاي أو القهوة، يعتاد الجسم على الكافيين مما يؤدي إلى اعتماد نفسي وجسدي يشبه الإدمان الخفيف، فيصبح الطفل أكثر عصبية عند التوقف عن تناوله.

نصيحة الخبراء

وينصح الأطباء بتجنّب تقديم الشاي والقهوة للأطفال، واستبدالها بمشروبات طبيعية آمنة مثل الحليب، والعصائر الطازجة، والماء، لدعم النمو السليم وتعزيز التركيز بطريقة صحية.

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

