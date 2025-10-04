تحذير للأهالي .. 7 أضرار خطيرة تحدث لأطفالك عند شرب الشاي والقهوة

يُقبل بعض الأهالي على تقديم الشاي أو القهوة للأطفال اعتقادًا منهم أنها مشروبات آمنة أو تساعد على التركيز.

أبرز أضرار الشاي والقهوة على الأطفال

ولكن أطباء التغذية يؤكدون أن هذه العادة تشكّل خطرًا على صحة الطفل الجسدية والعصبية، نظرًا لاحتوائها على الكافيين الذي لا يستطيع جسم الطفل التعامل معه مثل البالغين.

وبحسب موقع Healthline الأمريكي، فإن تناول الكافيين في سن مبكرة قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم، وضعف امتصاص الحديد، وتأثير سلبي على نمو العظام والأسنان.د، ومن أبرز أضرار الشاي والقهوة على الأطفال:

- ضعف امتصاص الحديد:

يحتوي الشاي على مركبات "التانين" التي تقلل امتصاص الحديد من الطعام، ما يزيد خطر الإصابة بـ فقر الدم وضعف المناعة لدى الطفل.

أضرار الشاي والقهوة على الأطفال

- اضطرابات النوم:

الكافيين الموجود في القهوة والشاي ينبه الجهاز العصبي، مما يجعل الطفل يعاني من الأرق وصعوبة النوم أو النوم المتقطع.

- تسارع ضربات القلب:

الإفراط في الكافيين قد يسبب ارتفاع معدل ضربات القلب، وزيادة القلق والتوتر والعصبية.

أضرار الشاي والقهوة على الأطفال

- ضعف التركيز والانتباه:

على عكس الاعتقاد الشائع، فإن تناول الكافيين يمنح الطفل نشاطًا مؤقتًا فقط، ثم يسبب تشوشًا في التركيز وضعفًا في القدرة الذهنية بعد فترة وجيزة.

- مشكلات في المعدة:

القهوة الحمضية قد تؤدي إلى حموضة المعدة واضطرابات في الجهاز الهضمي، خصوصًا عند الأطفال ذوي المعدة الحساسة.

أضرار الشاي والقهوة على الأطفال

- التأثير على نمو العظام:

تشير الدراسات إلى أن الكافيين يقلل امتصاص الكالسيوم، مما يؤثر على نمو العظام والأسنان في مرحلة النمو.

- الإدمان المبكر على الكافيين:

مع الاستمرار في تناول الشاي أو القهوة، يعتاد الجسم على الكافيين مما يؤدي إلى اعتماد نفسي وجسدي يشبه الإدمان الخفيف، فيصبح الطفل أكثر عصبية عند التوقف عن تناوله.

أضرار الشاي والقهوة على الأطفال

نصيحة الخبراء

وينصح الأطباء بتجنّب تقديم الشاي والقهوة للأطفال، واستبدالها بمشروبات طبيعية آمنة مثل الحليب، والعصائر الطازجة، والماء، لدعم النمو السليم وتعزيز التركيز بطريقة صحية.