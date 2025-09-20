اتخدعت فى التوبة .. ياسمين الخطيب ترد على سخرية سما المصري

ردت الإعلامية ياسمين الخطيب، على فيديو سما المصري، وصفتها فيه بـ «المذيعة أم منديل» بعد ظهورها الأخير في حفل ملكات الجمال.

ونشرت سما المصري، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه تسخر من المذيعة ياسمين الخطيب، بعد تريند المنديل.

وخلال مقطع الفيديو، ظهرت سما المصري، تضع منديلا تحت ذقنها، وقالت: «معلش يا جماعة عشان بدلدق وأنا باكل، وكتبت على الفيديو: «المذيعة أم منديل» في إشارة منها إلى ياسمين الخطيب.

وقالت ياسمين الخطيب في تصريحات تلفزيونية: “أنا سعيدة أوي إن سما المصري اتحجبت، لكن سما بقت داعية إسلامية ولا حاجة؟”.

وتابعت ياسمين الخطيب: “اتخدعت أن سما تابت بالفعل، ولكنها ما زالت تسعى للعودة للأضواء لكن هذه المرة بغطاء الحجاب”.

وأضافت ياسمين الخطيب : “تصوير الصلاة والزيارات للأماكن المقدسة ما بقاش دليل على التوبة، بقى وسيلة للظهور والانتشار، والدعاء أصلًا علاقة خاصة بين العبد وربه، مش محتاج يتصور علشان التريند”.