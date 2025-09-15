سما المصري تسخر من منديل ياسمين الخطيب.. ماذا قالت ؟

نشرت سما المصري، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه تسخر من المذيعة ياسمين الخطيب، بعد تريند المنديل.

وخلال مقطع الفيديو، ظهرت سما المصري، تضع منديلا تحت ذقنها، وقالت: «معلش يا جماعة عشان بدلدق وأنا باكل، وكتبت على الفيديو: «المذيعة أم منديل» في إشارة منها إلى ياسمين الخطيب.

خرجت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب عن صمتها، لترد لأول مرة على ما عُرف إعلاميًا بـ «تريند المنديل» الذي أثار جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الماضية.

وقالت الخطيب عبر تصريحات مساء الياسمين :«كنت مترددة أتكلم في الموضوع، لأنه أتفه تريند على الإطلاق. صحيت على مئات الرسائل بتسألني عن المنديل، وكنت فاكرة في الأول إنه مقلب. هل معقول مجرد إني غطيت فتحة الفستان بمنديل يتحول لقصة تشغل الناس كلها؟»