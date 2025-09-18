ياسمين الخطيب: الحاج متولي أسوأ أعمال نور الشريف ولا أحب برنامج ياسمين عز

حلقة من العيار الثقيل في برنامج تابو على قناة دجلة تجمع الإعلامي العراقي نزار الفارس مع الإعلامية المثيرة للجدل ياسمين الخطيب وتعرض يوم الجمعة المقبل.

الحلقة كانت صراع تصريحات ومناورات إعلامية بين نزار وياسمين التي حاولت طوال الحلقة السيطرة على أسئلة نزار النارية والسيطرة على نفسها حتى لا تدفعها عصبيتها المعهودة لإطلاق تصريحات صادمة.

وبالرغم من ذلك لم تخل الحلقة من الكثير من التصريحات الصادمة عن ياسمين عز التي انتقدتها الخطيب بشدة.

ياسمين الخطيب مع نزار الفارس

ياسمين الخطيب تنتقد سامح حسين

وكذلك انتقدت سامح حسين وقالت لا يصح أن يتحدث بلسان المصريين ورفضت مسلسل الحاج متولي واعتبرته أسوأ اعمال الفنان الراحل نور الشريف.

كما تحدثت عن أهم عيوبها الشخصية ومنها التسرع والعصبية.

الحلقة كانت جولة في حلبة مصارعة بين اثنين من الإعلاميين المميزين على الساحة الإعلامية ومن المنتظر أن تحقق ردود فعل واسعة خاصة أن برومو الحلقة أثار الكثير من الجدل بمجرد عرضه.