أجرها 50 ألف جنيه.. المطعني يكشف كواليس أزمته مع سما المصري

أكد البلوجر محمد المطعني أن مبلغ الخمسين ألف جنيه الذي أثير حوله مؤخرًا كان أجرًا يوميًا لعمل إعلانات، وليس مرتبًا شهريًا كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضح المطعني أن الاتفاق كان واضحًا منذ البداية على أن الأجر هو مقابل يوم واحد فقط من التعاون الإعلاني، إلا أن سما المصري أخلت بالاتفاق ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقًا.

واختتم المطعني تصريحاته بالتأكيد على أن ما قاله جاء بهدف توضيح الحقيقة للرأي العام، مؤكدًا أنه لا يسعى لإثارة الجدل أو البحث عن "الترند" كما يعتقد البعض.





https://youtube.com/shorts/lIe1agJIja0