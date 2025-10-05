قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارول سماحة تقترب من جمهورها بفيديو كليب يحمل لمسة زياد الرحباني.. شاهد
ماجد عبد الفتاح: موافقة حماس على خطة ترامب «قرار صائب» يُعيد الكرة لملعب السلطة
زيارة كنيستين وافتتاح مدرسة جديدة ووضع حجر أساس مستشفى في جولة قداسة البابا بـ "المعلمين" بأسيوط
لمهام التنقل.. ماذا يقدم باص ماكسوس V80 الجديد؟
شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب والمستندات المطلوبة من الفردى والقائمة
إبراهيم عبدالخالق: فترة التوقف الدولي «إنقاذ الموسم» للزمالك.. وهناك لاعبون يستحقون دكة البدلاء
«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو
البيت الأبيض: ترامب سينشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو
على كرسي متحرك.. صبري عبدالمنعم باكيًا: شكرًا إنكم كرمتوني قبل ما أروح
ماكرون يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة اليوم
سعر أعلي عيار ذهب اليوم الأحد 5-10-2025
صفعة قضائية جديدة لـ«ترامب».. قاضية أمريكية توقف خطته لنشر الحرس الوطني في بورتلاند
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

كارول سماحة تقترب من جمهورها بفيديو كليب يحمل لمسة زياد الرحباني.. شاهد

كارول سماحة
كارول سماحة
علا محمد

شاركت الفنانة كارول سماحة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام استعدادها لطرح أغنية جديدة تحمل بصمة الموسيقي الراحل زياد الرحباني.

ونشرت كارول عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» جزءًا من فيديو كليب خاص بالأغنية الجديدة، دون الكشف عن اسمها، وعلّقت قائلة: "هذه المرة التجربة مختلفة.. صوتي مع بصمة العبقري الراحل زياد الرحباني في عمل فني".

وكانت كارول سماحة قد تحدثت عن المرحلة الصعبة التي تعيشها بعد رحيل زوجها وليد مصطفى، مؤكدة أن حياتها لن تعود كما كانت.

وقالت سماحة خلال حضورها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، مع الإعلامية منى الشاذلي: "الحياة عمرها ما هترجع عادية، لأن مصر بالنسبة لي هي وليد، خاصة أنني أعيش في مصر، ولا أعتقد أنها ستكون عادية على الأقل في الفترة التي أعيشها حاليًا".

https://www.instagram.com/reel/DPYaOCej8YG/?igsh=MW9qbWExc2ExNTh0bw==

الفنانة كارول سماحة الراحل زياد الرحباني زياد الرحباني معكم منى الشاذلي

