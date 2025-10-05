كارول سماحة تقترب من جمهورها بفيديو كليب يحمل لمسة زياد الرحباني.. شاهد

شاركت الفنانة كارول سماحة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام استعدادها لطرح أغنية جديدة تحمل بصمة الموسيقي الراحل زياد الرحباني.

ونشرت كارول عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» جزءًا من فيديو كليب خاص بالأغنية الجديدة، دون الكشف عن اسمها، وعلّقت قائلة: "هذه المرة التجربة مختلفة.. صوتي مع بصمة العبقري الراحل زياد الرحباني في عمل فني".

وكانت كارول سماحة قد تحدثت عن المرحلة الصعبة التي تعيشها بعد رحيل زوجها وليد مصطفى، مؤكدة أن حياتها لن تعود كما كانت.

وقالت سماحة خلال حضورها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، مع الإعلامية منى الشاذلي: "الحياة عمرها ما هترجع عادية، لأن مصر بالنسبة لي هي وليد، خاصة أنني أعيش في مصر، ولا أعتقد أنها ستكون عادية على الأقل في الفترة التي أعيشها حاليًا".

