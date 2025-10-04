حاول منع حملة أمنية.. الداخلية تكشف حقيقة تعدي ضابط شرطة على بائع بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى إدعى خلاله صاحب الحساب قيام أحد ضباط الشرطة بقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية بالتعدى عليه بالضرب وتلفيق قضية له.

بالفحص تبين عدم صحة ماتم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 27/9/2025 وأثناء قيام حملة أمنية من إدارة شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية قام (القائم بالنشر "بائع متجول" - له معلومات جنائية) بإعتراض الحملة ومحاولة التعدى على القوات ومنعها من إستكمال أعمالها، وتم السيطرة عليه وضبطه دون ثمة تجاوزات .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.. وعقب تداول مقطع الفيديو تم معاودة ضبطه، حيث أقر بقيامه بنشر المقطع على مواقع التواصل الإجتماعى لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطه مستقبلاً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.