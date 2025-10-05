فستان لامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بظهورها

نشرت المطربة نانسي عجرم ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت نانسي عجرم ، مرتدين فستان قصير باللون الفضي، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت نانسي عجرم ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نانسي عجرم ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور المطربة نانسي عجرم