أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر تجتمع لمناقشة ترتيبات انتخابات مجلس النواب

اجتمعت قوى وأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، وقد وجه المجتمعون في البداية التهنئة للشعب المصري، والقوات المسلحة والقيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، كما اكدوا الاصطفاف الكامل لجميع رموز ومكونات الدولة المصرية ومؤسساتها المدنية والعسكرية خلال الظرف الدقيق الذي تمر به مصر في دفاعها عن القضية الفلسطينية والتحديات الملحة التي يواجهها الأمن القومي المصري.

أما على صعيد الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية، فقد أتفق الحضور على تشكيل لجنة قانونية لمساعدة المرشحين في إعداد الأوراق ومراجعتها وتقديمها، كما اتفقوا أيضاً على تشكيل لجنة إعلامية لتنسيق الجهود بين أطراف القائمة من جهة والتواصل الفعال مع المؤسسات الإعلامية المختلفة من جهة أخرى، لضمان مساحة إعلامية متكافئة لجميع المرشحين.

كما أتفق المجتمعون على إطلاق ميثاق شرف، ينظم العلاقات بين المشاركين في القائمة من ناحية ، ومن ناحية أخرى بينهم وبين المشاركين في الانتخابات بصورة تضمن خروج الاستحقاق بالشكل الذي يليق بالمصريين، ومواصلة العمل المشترك لحث وتشجيع الناخبين على المشاركة باعتبارها الضمانة الأساسية والوحيدة لبناء وتطوير العملية السياسية.

وفي النهاية أبدى المشاركون رغبتهم في الاستمرار في عقد مثل هذة اللقاءات بشكل دوري دعما للتواصل السياسي البناء وبهدف زيادة مساحة التفاهم المشترك بين جميع المشاركين.