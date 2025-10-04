حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

العاصمة الإدارية 32 20

6 أكتوبر 32 20

بنها 31 21

دمنهور 30 21

وادي النطرون 30 21

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 21

شبين الكوم 30 20

طنطا 30 20

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 22

العريش 29 19

رفح 29 19

رأس سدر 33 20

نخل 30 16

كاترين 27 13

الطور 33 23

طابا 30 22

شرم الشيخ 34 25

الإسكندرية 28 20

العلمين 28 20

مطروح 27 21

السلوم 28 21

سيوة 30 20

رأس غارب 34 25

الغردقة 33 24

سفاجا 33 25

مرسى علم 34 25

شلاتين 35 23

حلايب 32 25

أبو رماد 34 23

رأس حدربة 32 24

الفيوم 32 20

بني سويف 32 19

المنيا 32 19

أسيوط 33 20

سوهاج 34 21

قنا 35 21

الأقصر 36 23

أسوان 36 24

الوادي الجديد 35 21

أبو سمبل 36 24

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 39 28

المدينة المنورة 42 27

الرياض 36 20

المنامة 34 26

أبوظبي 37 29

الدوحة 37 26

الكويت 39 23

دمشق 32 15

بيروت 29 25

عمان 31 17

القدس 27 18

غزة 28 24

بغداد 39 22

مسقط 33 29

صنعاء 25 10

الخرطوم 40 28

طرابلس 27 20

تونس 28 19

الجزائر 26 17

الرباط 26 16

نواكشوط 38 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 22 11

إسطنبول 23 15

إسلام آباد 28 17

نيودلهي 32 24

جاكرتا 33 23

بكين 22 14

كوالالمبور 33 24

طوكيو 27 20

أثينا 22 14

روما 22 09

باريس 17 10

مدريد 27 14

برلين 14 09

لندن 17 11

مونتريال 26 16

موسكو 14 07

نيويورك 28 16

واشنطن 27 13

أديس أبابا 22 11