زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق
حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

أمطار على الإسكندرية مع استمرار الملاحة بالميناء

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

العاصمة الإدارية 32 20

6 أكتوبر 32 20

بنها 31 21

دمنهور 30 21

وادي النطرون 30 21

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 21

شبين الكوم 30 20

موجة أمطار شديدة ورياح .. الأرصاد: موجة مضطربة تضرب البلاد غدا

طنطا 30 20

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 22

العريش 29 19

رفح 29 19

رأس سدر 33 20

نخل 30 16

كاترين 27 13

الطور 33 23

طابا 30 22

شرم الشيخ 34 25

الإسكندرية 28 20

العلمين 28 20

مطروح 27 21

السلوم 28 21

سيوة 30 20

رأس غارب 34 25

الغردقة 33 24

سفاجا 33 25

مرسى علم 34 25

شلاتين 35 23

حلايب 32 25

أبو رماد 34 23

رأس حدربة 32 24

الفيوم 32 20

بني سويف 32 19

المنيا 32 19

أسيوط 33 20

سوهاج 34 21

قنا 35 21

الأقصر 36 23

أسوان 36 24

الوادي الجديد 35 21

أبو سمبل 36 24

سقوط أمطار على شوارع وأحياء بورسعيد

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 39 28

المدينة المنورة 42 27

الرياض 36 20

المنامة 34 26

أبوظبي 37 29

الدوحة 37 26

الكويت 39 23

دمشق 32 15

بيروت 29 25

عمان 31 17

القدس 27 18

غزة 28 24

بغداد 39 22

مسقط 33 29

صنعاء 25 10

الخرطوم 40 28

طرابلس 27 20

تونس 28 19

الجزائر 26 17

الرباط 26 16

نواكشوط 38 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 22 11

إسطنبول 23 15

إسلام آباد 28 17

نيودلهي 32 24

جاكرتا 33 23

بكين 22 14

كوالالمبور 33 24

طوكيو 27 20

أثينا 22 14

روما 22 09

باريس 17 10

مدريد 27 14

برلين 14 09

لندن 17 11

مونتريال 26 16

موسكو 14 07

نيويورك 28 16

واشنطن 27 13

أديس أبابا 22 11

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا

