أخبار البلد

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة السبت 4 أكتوبر 2025

حسام الفقي

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا عن حالة الطقس اليوم السبت 4 أكتوبر، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان اليوم: يسود اليوم طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلاً.

ويشهد اليوم شبورة مائية من 8:4 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على مدن القناة ووسط سيناء.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.


وتوقعت الهيئة وجود اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (40 : 60 كم/س) وارتفاع الأمواج من (2 :3 أمتار) .


وكشفت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، تأتي على النحو التالي:
الطقس فى القاهرة
العظمى 33 درجة.
الصغرى 21 درجة.
الطقس فى الإسكندرية
العظمى 28 درجة.
الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 27 درجة.
الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 35 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى أسوان
العظمى 38 درجة.
الصغرى 24 درجة.


 

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم طقس طقس خريفي الهيئة العامة للأرصاد الأرصاد

برج السرطان
برج القوس
برج الأسد
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
