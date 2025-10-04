حول المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجآت هامة للمواطنين عن حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سبتمبر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيرة إلى أن ذلك يجعل هناك زيادة في سطوع أشعة الشمس، وبالتالي درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بمقدار درجة واحدة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر "القناة الأولى المصرية"، أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، مؤكدة أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وستصل درجات الحرارة في الأقصر وأسوان ما بين 37 و 38 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء خلال فترات الليل خريفية معتدلة، مؤكدة أن درجات الحرارة ستكون 22 درجة مئوية على اغلب المحافظات، إضافة إلى وجود نشاط للرياح تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 35 درجة مئوية.

أعمال الملاحة ستكون مضطربة في البحر الأحمر، وسبصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.