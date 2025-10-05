الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف طفلة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرّض طفلة لمحاولة اختطاف بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الطفلة المشار إليها (طالبة "سن 9 "– مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص) وبإستدعاء والدها وسؤاله قرر أنه بتاريخ (29) سبتمبر الماضى حال سير نجلته بالمنطقة محل سكنهما قامت إحدى السيدات «مجهولة» باستدراجها بمدخل أحد العقارات وقيامها بخلع قرطها الذهبى والاستيلاء عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبة الواقعة "لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة" وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادها ضبط القرط الذهبى المُستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.