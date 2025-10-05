استطلاع أمريكي: 4 من كل 10 يهود يرون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن كثيرًا من اليهود لا يرون فيما تقوم به إسرائيل مبررًا بأي حال من الأحوال، وإنما يعدّونه إبادة جماعية كاملة للفلسطينيين.

ذكرت الصحيفة أنه في استطلاع للرأي، تبين أن أربعة من كل عشرة يهود أمريكيين يعتقدون أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء 70 شهيدًا جراء الغارات المتواصلة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر السبت، منهم 47 شهيدًا في مدينة غزة، رغم الإعلان الإسرائيلي عن الاستجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الحرب والإفراج عن الأسرى.

وعلى الفور، قالت حركة حماس إن استمرار قصف الاحتلال ومجازره يفضح أكاذيب نتنياهو بشأن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين، مشيرةً إلى أن سقوط سبعين شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، يعد تصعيدًا دمويًا متواصلًا ضد شعبنا في قطاع غزة.

وأضافت الحركة: «نطالب المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي بتحمل مسؤولياتهم ووقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة منذ عامين، كما ندعو أحرار العالم إلى تصعيد الفعاليات التضامنية مع غزة والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء تجاوز 67 ألفًا منذ بداية العدوان.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، السبت، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة تشكل "فرصة حيوية" لوقف إراقة الدماء في الأراضي الفلسطينية "مرة واحدة وإلى الأبد".

ودعا ترامب حليفته إسرائيل إلى وقف القتال في قطاع غزة، فيما أكدت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن وبدء محادثات بشأن خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.