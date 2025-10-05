صفقاته لم تقدّم المستوى المُنتظر.. محمد فاروق: الزمالك يعيش حالة انهيار كروي

انتقد الإعلامي محمد فاروق أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مباريات بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة الأخيرة، منذ لقاء الجونة الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري، فإن فريق الزمالك يعيش حالة من الانهيار في نتائجه وأدائه، واكتملت بالتعادل الإيجابي مع فريق غزل المحلة بعد الخسارة في مباراة القمة أمام النادي الأهلي بنتيجة 1-2".

وأشار إلى أن فريق الزمالك يعاني من مشكلة في التشكيل والصفقات، التي لم تكن على المستوى المطلوب، ولم يقدم أغلبها المستوى المنتظر حتى الآن.