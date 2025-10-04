مراد مكرم ينتقد أداء الزمالك: فيه حاجة غلط ولازم تتحل دلوقتي مش بكرة

وجه الفنان مراد مكرم انتقادات لاذعة لأداء فريق الزمالك، عقب تعادله مع غزل المحلة في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من أخطاء متكررة يجب معالجتها بشكل عاجل.

وكتب مكرم عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”: “كام ماتش نتقدم وبعدين نتغلب أو نتعادل… فيه حاجة غلط… ولازم تتحل دلوقتي مش بكرة… فين محللين الأداء، فين اللي بيفهموا كورة… جون إدوارد، كنت فرحان بيك جدًا وبتجربتك وبشطارتك، إنما العند ممكن يهدم كل اللي إنت بتحاول تبنيه".





تعادل الزمالك مع غزل المحلة

ووقع الزمالك فى فخ التعادل الإيجابي مع غزل المحلة 1 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

نجح أحمد ربيع في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 39 بضربة رأسية ليعلن تقدم المارد الأبيض.

وتعادل محمود صلاح لاعب غزل المحلة لفريقه فى الدقيقة 65

بهذه النتيجة يتواجد الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.