اليوم.. المنتخب الوطني يبدأ معسكر حسم التأهل إلى مونديال 2026

ينطلق اليوم المعسكر المغلق للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، بقائمة مختارة تضم 25 لاعبا، استعدادا لمواجهتى الجولتين التاسعة والعاشرة لفرق المجموعة الأولى، فى إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، التى ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يتخلل «معسكر أكتوبر» مواجهة «الفراعنة» أمام جيبوتى مساء الأربعاء المقبل، على إستاد العربى الزاولى بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، باعتبارها الدولة التى تستضيف المباريات الرسمية لمنتخب جيبوتى فى التصفيات، ثم يلتقى منتخب غينيا بيساو فى العاشرة مساء الأحد المقبل، بإستاد القاهرة الدولى.

ويكفى المنتخب الوطنى تحقيق الفوز فى مباراة واحدة، من أجل بلوغ المونديال للمرة الرابعة فى التاريخ، حيث يتصدر «الفراعنة» جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، متفوقا على بوركينا فاسو «الوصيف» 15 نقطة، وسيراليون ثالثا 12 نقطة، ويحتل غينيا بيساو المركز الرابع 10 نقاط، وإثيوبيا خامسا 6 نقاط، بينما يتذيل جيبوتى الترتيب بنقطة وحيدة، وذلك قبل جولتين على نهاية التصفيات المونديالية.

المنتخب يخوض مرانه الأول فى السابعة مساء اليوم، بإستاد القاهرة الدولى، على أن يؤدى مرانا خفيفا عصر غد قبل السفر إلى المغرب، وينضم محمد صلاح قائد المنتخب الوطنى ونجم ليفربول الإنجليزى للمعسكر فى ساعة متأخرة من مساء اليوم، بعد أن شارك فريقه أمام تشيلسى مساء أمس.

ويسعى الجهاز الفني لحسم التأهل الرسمى قبل مواجهة غينيا بيساو فى الجولة الأخيرة، من أجل التفرغ لاستعدادات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، والتى يسعى للتتويج بلقبها.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين إبراهيم حسن مدير المنتخب مع السفارة المصرية فى المغرب، للاطمئنان على الأحداث الجارية هناك والترتيبات الخاصة بالمباراة، وقال مدير المنتخب: حتى الآن لا يوجد أى تغييرات بخصوص تعديل أو تأجيل موعد مواجهة جيبوتى، ولم يتم إبلاغنا بأى مستجدات، ونتابع الأوضاع بدقة عن طريق السفارة المصرية هناك.