في انتقاد منه لحجم الأموال الباهظة المقدمة من أوروبا لأوكرانيا، صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن هذا سيشكل تكلفة كبيرة.

وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية، اعتبر فيدان أن الدعم المالي الذي تقدمه الدول الأوروبية لأوكرانيا بات يشكل عبئًا اقتصاديًا ضخمًا وغير مسبوق.

وأكد وزير الخارجية التركي أن هذا النهج لا يقتصر على تمويل الحرب فحسب، بل يمتد أيضًا لتغطية نفقات الحكومة الأوكرانية نفسها.

وقال فيدان في مقابلة مع شبكة "تي.آر.تي" التركية: "الأموال لا تُوجَّه فقط إلى الحرب، بل تُخصص أيضًا للحكومة الأوكرانية بمبالغ وصناديق ضخمة".

وأضاف: "في الواقع، نحن أمام عملية طويلة الأمد وباهظة التكاليف إلى حد لا يُصدق".

وأردف هاكان بأن هذا الصراع ترك آثارًا سلبية على التوازن العالمي للطاقة وعلى حركة التجارة الدولية.