قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولى: منطقة الصناعة بالقنطرة غرب تستوعب 300 مصنع توفر 500 ألف فرصة عمل
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض

كارول سماحة
كارول سماحة
قسم الفن

تحدثت الفنانة كارول سماحة عن المرحلة الصعبة التي تعيشها بعد رحيل زوجها وليد مصطفى، مؤكدة أن حياتها لن تعود كما كانت.

 قالت "سماحة" خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، مع الإعلامية منى الشاذلي: "الحياة عمرها ما هترجع عادية، لأن مصر بالنسبة لي وليد، خاصة إن أنا عايشة في مصر، معتقدش إنها هتبقى عادية على الأقل في الفترة اللي عايشاها دلوقتي".

وأشارت إلى أن ما بعد هذه المرحلة ليس سهلاً بالنسبة لها ولابنتها، مضيفة: "أنا دلوقتي أم لوحدها بتربي بنتها في مصر اللي هي بلدي طبعًا، بس أول ما رجعت مصر بعد وفاة وليد حسيت بغربة، كأن فجأة البلد اتغيرت عليا.. أنا حبيت مصر أكتر بعيون وليد".

كما تحدثت كارول سماحة عن تفاصيل معاناة زوجها الراحل مع المرض، موضحة أن معاناته مع المرض بدأت عام 2018، وخضع حينها لعملية زرع كلى لم تُكلل بالنجاح، فاضطر إلى الاستمرار في جلسات غسيل الكلى على مدار سبع سنوات، وأضافت أن الغسيل المستمر أرهق جسده وأدى إلى مضاعفات في القلب استدعت تركيب دعامات، قائلة: "عشنا سبع سنين صعبين.. تعب القلب من كتر الغسيل".

وأوضحت كارول سماحة أنها تحرص على مراعاة مشاعر ابنتها "تالا" في التعبير عن حزنها لفقدان والدها، خاصة بعد أن بلغت العاشرة من عمرها وأصبحت أكثر وعيًا بما يدور حولها. كما أشارت إلى أن العملية الثانية التي خضع لها زوجها، والتي أعقبتها وفاته، كان الجميع مستعدًا لها بما فيهم تالا، حتى أن الراحل كان يصرّح لهم بأنه قد لا يخرج منها حيًا، إلا أن الأمل ظل يرافقهم في أن يتمكن جسده من تحملها، بعد أن تأجلت أكثر من مرة على مدار سبع سنوات، وأضافت أن العملية نجحت بالفعل، لكن قلبه وجسده لم يحتملَا مضاعفات ما بعد العملية.

تابعت: "بعد ما عرفنا خبر وفاة وليد، تالا كانت في حالة ذهول، مفيش أي تعبير، لا عياط ولا شيء، صدمة، بهدوء قامت لبست أسود، قالولها أنتي صغيرة، والأطفال مابيلبسوش أسود، هي كان عندها 9 سنين.. قالت لاء ما دام ماما لبست أسود، أنا كمان هلبس أسود، قلت لها بابا لو موجود مش هيرضى تلبسي أسود".

وفيما يتعلق بافتتاحها مسرحية "كله مسموح"، عقب وفا زوجها، قالت "سماحة" أن المسرحية كان من المفترض أن تُعرض في أكتوبر 2024، ولكن نتيجة لظروف الحرب في لبنان تم تأجيلها، مما سبب خسارة للمنتجين، وقرروا وقتها تغيير الموعد إلى شهر مايو من 2025، وهو الوقت الذي تزامن مع وفاة وليد مصطفى.

لفتت إلى أنه كان من المفترض أن يُجري "مصطفى" العملية في شهر نوفمبر، لكن تم تأجيلها بسبب تعب في القلب واحتياجه إلى تركيب دعامات، وفي تلك الأثناء جرى تأجيل إجراء عملية زرع الكلى أكثر من مرة على مدار شهور، وبالتزامن مع ذلك كانت تلغي أي التزامات عملية حتى تكون بجانب زوجها في ظروفه المرضية. كما ذكرت أن وليد مصطفى أخبرها بأن تتوقف عن تأجيل وإلغاء أعمالها، خاصة بعد تكرار تأجيل العملية لأكثر من مرة، وأخبرها بأن الموعد النهائي للعملية غير مضمون، إذ قد يُفاجئ ليلة العملية بأن نتائج فحوصاته غير سليمة.

استطرت أنها كان من المفترض أن تفتتح المسرحية بعد 10 أيام من إتمام زوجها للعملية، ولكنها أجلت فترة التدريبات الخاصة بها حتى تبقى مع زوجها، لكنها فوجئت بإصابتها بكورونا، ليمنعها الطبيب من الصعود والاختلاط بزوجها بسبب ضعف مناعته وقتها، ما جعلها تنتظر وقت إجرائه للعملية في سيارتها، موضحة أن العملية نجحت وتواصلت مع وليد هاتفيا والذي عبر عن فرحته الكبيرة بنجاح العملية، وهو الأمر الذي جعلها تسافر إلى لبنان من أجل افتتاح المسرحية، إلا أنه وقبل يومين من الافتتاح تعرض زوجها لوعكة صحية.

 أردفت: "أمينة ابنة وليد كلمتني وقالتلي أنه مش بخير، وجاله ذبحة صدرية.. فأنا انتظرت للصبح عشان أرجع مصر، والليلة دي منمتهاش، سمعت حد بيخبط على بيتي بشكل جامد، لقيت ماريو مدير أعمالي بيقولي وليد تعبان لازم نمشي، وقتها فهمت، وطلعت بأول طيارة الصبح، روحنا المستشفى وشوفته".

أوضحت أنها اعتبرت عملها بعد وفاة زوجها، هروب من الواقع، حتى تستطيع التعايش، متابعة: "وليد قالي ممكن العملية تنجح، وممكن لأ، وممكن تتأجل.. فكملي شغلك عادي وكلنا نكمل حياتنا".

كارول سماحة الفنانة كارول سماحة وليد مصطفى منى الشاذلي الإعلامية منى الشاذلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

ترشيحاتنا

الأذكار

حكم ترديد الأذكار والأدعية بأحكام التلاوة القرآنية .. دار الإفتاء توضح

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

هل يجوز احتساب الدين المتعسر من الزكاة؟

هل يجوز احتساب الدين المتعسر من الزكاة؟.. عطية لاشين يوضح الحكم الشرعي

بالصور

أول عربة أطفال خارقة سعرها 3 آلاف دولار من إنتاج أستون مارتن

عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

كيا
كيا
كيا

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

أبرز لقطات حفل دير جيست 2025| أحمد سعد يدعم فلسطين.. والسقا يشكر أولاده

حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد