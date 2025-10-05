قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لحالات الغش التجاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تصدر ضوابط محدثة لاستيراد قرنيات العيون لضمان أعلى معايير الجودة والأمان

قرنيات العيون
قرنيات العيون
عبدالصمد ماهر

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا يهدف إلى تعديل وتحديث ضوابط استيراد قرنيات العيون المستخدمة في العمليات الجراحية.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للوزارة لضمان توفير مستلزمات طبية آمنة وعالية الجودة للمرضى، ومواكبة أحدث المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال الدقيق.

 تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن القرار الجديد يتضمن اشتراطات وضوابط أكثر صرامة تضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في القرنيات المستوردة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو حماية المريض المصري وضمان توافر قرنيات مطابقة للمعايير العالمية.

وأكد “عبدالغفار” أن القرار يشترط أن يكون بنك العيون المورد عضوًا معتمدًا لدى أحد اتحادات بنوك العيون الدولية المرموقة، مثل اتحادات آسيا وأوروبا وأمريكا، أو نظام “أرافيند” للعناية بالعيون، بما يضمن موثوقية ومصداقية القرنيات المستوردة.

وأضاف “عبدالغفار” أن القرار حصر الاستيراد في المستشفيات والمراكز الطبية المؤهلة لزراعة القرنية، أو الأطباء المتخصصين في طب العيون (بدرجة أخصائي على الأقل)، أو الشركات المرخصة لاستيراد المستلزمات الطبية، على أن يتم ذلك بعد الحصول على موافقة سنوية من لجنة فنية متخصصة بالوزارة.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن القرار شدد على أن تكون كل قرنية مصحوبة بشهادة بيانات تفصيلية تثبت جودتها وسلامتها، بحيث لا يقل عدد الخلايا المبطنة بها عن 2000 خلية/مم²، وخلوها التام من أي أمراض معدية مثل فيروسات الكبد الوبائي B وC، أو نقص المناعة المكتسب (HIV)، أو الزهري، مع السماح باستيراد القرنيات المجهزة مسبقًا (Pre-cut) بشرط ألا يقل عدد الخلايا عن 2500 خلية/مم².

ولفت “عبدالغفار” إلى أن القرار استحدث آلية إلكترونية جديدة للتحقق المسبق، تُلزم بنك العيون المورد بإرسال نسخة من تقرير حالة القرنية إلى البريد الإلكتروني الرسمي للحجر الصحي المصري في المطارات المختصة (القاهرة، الإسكندرية، الأقصر) قبل وصول الشحنة، للتأكد من مطابقتها للتقارير الأصلية، مؤكدًا أنه لن يُسمح بقبول أي مستندات بعد وصول الشحنة إلى الأراضي المصرية.

كما أشار إلى أن القرار حدد أن تكون صلاحية القرنية أربعة عشر يومًا من تاريخ الحفظ المدون على العبوة، في حالة حفظها في مواد “Optisol” أو أي محاليل أخرى تؤدي الوظيفة ذاتها وتقرها الإدارة المختصة بطب العيون بالوزارة، على أن يشترط ألا تقل المدة المتبقية لصلاحية القرنية عند وصولها إلى الحجر الصحي عن 48 ساعة، وذلك من خلال مطابقة التاريخ المدون على العبوة بالتاريخ الوارد في تقرير القرنية والبريد الإلكتروني الرسمي المرسل من بنك العيون المورد.

وأكد “عبدالغفار” أنه لا يجوز السماح بقبول أي مستندات أو رسائل بريد إلكتروني بعد وصول الشحنة إلى الأراضي المصرية، باستثناء ما يتعلق بتاريخ صلاحية مادة “Optisol”، حيث يُسمح باستكماله فقط – وليس تعديله – عبر البريد الإلكتروني المعتمد من بنك العيون المورد، وذلك لضمان دقة البيانات وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في القرنيات المستوردة.

الصحة العيون قرنيات الجودة والأمان مجلس الوزراء قرنيات العيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

ترشيحاتنا

البطاطس بالفراخ

طريقة عمل البطاطس بالفراخ في الفرن

السمسم

أضرار غير متوقعة للسمسم .. وهذه أبرز الفوائد

صينية السمك

بخلطة الأعشاب.. جربي طريقة عمل صينية السمك في الفرن

بالصور

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

فيديو

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد